Cristiano arrasa en el deporte con 280 millones anuales: dobla a Messi en una lista en la que entra Lamine Yamal

Cristiano Ronaldo no solo lidera el fútbol mundial en goles, también en ganancias anuales entre dentro y fuera de los terrenos de juego.

A sus 40 años, el portugués encabeza por sexto año en la última década la lista de futbolistas mejor pagados del mundo elaborada por Forbes, con unos ingresos totales de 280 millones de dólares.

Una cifra que duplica la de Lionel Messi, segundo en el ranking con 130 millones. La publicación subraya que ningún deportista en activo, salvo el boxeador Floyd Mayweather en su momento, ha alcanzado un nivel igual.

El delantero del Al Nassr mantiene su hegemonía económica gracias a un contrato descomunal con el club saudí, que le reporta 230 millones por su actividad deportiva, incluyendo incentivos y acuerdos comerciales gestionados por la propia entidad.

A ello se suman 50 millones fuera del campo procedentes de sus colaboraciones con marcas globales como Nike, Binance y Herbalife, además de su imperio personal CR7, que abarca gimnasios, hoteles, relojes y un canal de YouTube con 77 millones de suscriptores.

En total, según la agencia Two Circles, Ronaldo supera los 1.000 millones de seguidores en redes sociales, una cifra sin precedentes.

Cristiano Ronaldo junto a Mohamed bin Salmán, príncipe heredero de Arabia Saudí

El eterno pulso con Messi

El argentino Lionel Messi ocupa el segundo puesto de la lista con 130 millones de dólares. El capitán del Inter Miami recibe 60 millones de salario en la MLS, pero destaca especialmente por su peso comercial, con 70 millones en acuerdos publicitarios.

Entre sus principales aliados figuran Adidas, Lay's, Mastercard y su propia bebida energética Más+ by Messi.

A ello se suma la cadena hotelera MiM, creada junto al grupo Majestic, y su reciente entrada en el negocio de la restauración con la firma argentina El Club de la Milanesa.

Pese a esa influencia fuera del campo, Messi no puede competir con los números globales de Cristiano, que ha sabido convertirse en una marca planetaria autosuficiente.

Mientras el portugués busca el reto de llegar a los 1.000 goles en su carrera -ya suma 948- y un último Mundial con Portugal, el argentino prepara una posible renovación multianual con Inter Miami para seguir compitiendo en Estados Unidos hasta 2026.

Jugador Ingresos (M$) Equipo 1. Cristiano Ronaldo 280 Al Nassr 2. Leo Messi 130 Inter Milan 3. Karim Benzema 104 Al Ittihad 4. Kylian Mbappé 95 Real Madrid 5. Erling Haaland 80 Man. City 6. Vinicius Jr. 60 Real Madrid 7. Mohamed Salah 55 Liverpool 8. Sadio Mané 54 Al Nassr 9. Jude Bellingham 44 Real Madrid 10. Lamine Yamal 43 FC Barcelona

Arabia, La Liga y la Premier

La lista de Forbes refleja un cambio estructural en el poder económico del fútbol mundial. Tres de los diez jugadores mejor pagados juegan en Arabia Saudí, con Ronaldo, Karim Benzema (104 millones) y Sadio Mané (54 millones) a la cabeza.

El francés del Al Ittihad completa el podio gracias a su contrato de 100 millones, mientras el senegalés se mantiene entre los más ricos con su fichaje también por el Al Nassr.

En Europa, el foco de futbolistas con más ingresos se reparte entre el Real Madrid, la Premier y el FC Barcelona.

El conjunto blanco sitúa a Kylian Mbappé (95 millones), Vinicius Jr. (60 millones) y Jude Bellingham (44 millones) en el top 10, una muestra de la potencia comercial del club.

Por su parte, el Barça aporta una de las grandes noticias del ranking: Lamine Yamal, con 43 millones de dólares, se convierte en el jugador más joven de la historia en aparecer en esta clasificación, con solo 18 años.

La irrupción de Lamine Yamal simboliza la nueva era del fútbol global, donde la juventud y la influencia digital valen tanto como los goles.

El extremo catalán, renovado hasta 2031 con el Barça, percibe 33 millones de salario y 10 millones en ingresos comerciales, fruto de su creciente atractivo para marcas como Adidas,Beats by Dre, Konami y Powerade.

El jugador, que recientemente heredó el mítico dorsal '10' azulgrana, también ha registrado su propia marca "304" ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, con la idea de comercializar productos personales.

En redes sociales, su impacto es colosal: 77 millones de seguidores y un nivel de interacción cinco veces superior al del propio Cristiano, según datos de Two Circles.

El traspaso de Lamine Yamal podría convertirse en el más caro de la historia del fútbol. Europa Press

La juventud empuja

Por primera vez en cinco años, la edad media de los diez futbolistas mejor pagados cae por debajo de los 30 años, un reflejo de la transición que vive el fútbol mundial.

Cinco de ellos tienen 29 o menos, encabezados por Bellingham (22) y Yamal (18), que marcan una ruptura generacional con las viejas glorias.

En conjunto, los diez jugadores suman 945 millones de dólares en ingresos, una cifra solo un 4% inferior a la del año anterior, pese a la salida de estrellas como Neymar o Kevin De Bruyne, que abandonaron el top.

Ronaldo, a punto de cumplir dos décadas en la élite, mantiene su reinado con una mezcla de longevidad, rendimiento y marketing sin igual.

Mientras tanto, Messi disfruta del ocaso dorado de su carrera en Miami, y jóvenes como Yamal y Bellingham anuncian el futuro de un deporte que sigue batiendo récords de dinero, influencia y audiencias.

En este escenario, Cristiano sigue siendo el punto de referencia absoluto, un atleta que, incluso en la recta final de su carrera, ha convertido el éxito en un negocio de escala global.