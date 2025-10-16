San Silvestre Vallecana 2025: cómo conseguir una plaza para la carrera internacional y la popular y qué novedades habrá

Las mejores imágenes de la Nationale-Nederlanden San Silvestre 2024: la fiesta del 60 aniversario Sara Fernández - EL ESPAÑOL

La San Silvestre Vallecana 2025 ya tiene todo preparado para volver a llenar las calles de Madrid el 31 de diciembre de 2025, en una edición que combinará tradición, espíritu deportivo y novedades destacadas.

La carrera contará nuevamente con dos pruebas diferenciadas: la popular, que congrega a decenas de miles de aficionados, y la internacional, con los mejores atletas de élite del momento.

Con un recorrido de 10 kilómetros, ambas pruebas invitan a corredores de todos los niveles a vivir una experiencia única mientras recorren algunas de las arterias más reconocidas de la capital.

Desde la salida junto al Santiago Bernabéu hasta el corazón de Vallecas, la cita se ha convertido en un ritual imprescindible para cerrar el año entre aplausos, disfraces, deporte y emoción.

Inscripciones

Este 2025, el proceso de inscripción para la carrera popular arrancó antes de lo habitual. El 4 de junio, los participantes de la edición 2024 recibieron un acceso anticipado gracias a un correo personalizado, que les permitió inscribirse de forma prioritaria durante una semana, hasta el 11 de junio.

A partir de esa fecha, cualquier persona mayor de 16 años pudo acceder a su dorsal, siempre y cuando quedasen plazas disponibles.

El límite se mantiene en 40.000 participantes, una cifra que suele agotarse semanas antes del cierre oficial, fijado para el 23 de diciembre a las 23:00 horas.

El precio de inscripción es de 27 euros si se adquiere antes del 31 de agosto. Quienes se apunten más tarde, deberán abonar 29 euros.

La modalidad internacional está reservada a corredores con un nivel contrastado. Para participar, es obligatorio acreditar una marca homologada inferior a 39 minutos (hombres) o 45 minutos (mujeres) en una prueba de 10K celebrada en 2025 o en la San Silvestre de 2024.

El plazo para inscribirse se abrió el 1 de octubre de 2025 y permanecerá abierto hasta el 30 de diciembre a las 15:00 horas, salvo que antes se agoten los 2.000 dorsales disponibles. El precio de la inscripción es de 25 euros.

Esta carrera es la joya competitiva del evento, con salida diferenciada y llegada dentro del Estadio de Vallecas, donde los corredores de élite son recibidos con el calor del público local y un ambiente de gran cita atlética.

Recorrido y horarios

Ambas pruebas comparten un recorrido idéntico, de 10 kilómetros por el corazón de la ciudad. La salida está ubicada en la calle Concha Espina, junto al estadio del Real Madrid.

Desde allí, los corredores bajarán por Serrano, cruzarán la Puerta de Alcalá, pasarán frente a las fuentes de Cibeles y Neptuno, el Museo del Prado y seguirán hacia el Puente de Vallecas.

La meta de la carrera popular se sitúa en la calle Candilejas, mientras que la internacional concluye en el interior del estadio del Rayo Vallecano, como es tradición.

La jornada comenzará con la carrera popular a las 16:50 horas, con salidas escalonadas en oleadas hasta las 18:20. Más tarde, a las 19:55 horas, será el turno de la élite, con la salida oficial de la carrera internacional.

Camisetas especiales con premio

La gran novedad de esta edición es el lanzamiento de una camiseta oficial con tres diseños distintos, todos creados por el diseñador Alejandro Parrilla, bajo el lema "La carrera de todos".

Cada participante recibirá uno de estos diseños de manera aleatoria, reforzando el carácter diverso e inclusivo de la prueba.

Todas las camisetas están fabricadas con materiales 100% reciclados, un paso más hacia la sostenibilidad de un evento que mueve a más de 40.000 personas por las calles de Madrid.

Pero lo más especial de esta edición será la inclusión de diez camisetas con un "Golden Ticket" oculto, que premiará a sus portadores con una inscripción vitalicia para futuras ediciones de la San Silvestre Vallecana.

Este detalle se suma al atractivo de una carrera que ya no solo ofrece una experiencia deportiva, sino también emocional, social y ambientalmente responsable.

La San Silvestre Vallecana es mucho más que una prueba de atletismo. Se ha consolidado como un símbolo de celebración ciudadana, un evento donde conviven el esfuerzo, la diversión y el espíritu colectivo.

Disfrazados o con ropa técnica, corriendo por marca o por pura ilusión, los participantes encontrarán en 2025 una edición pensada para todos.

Un cierre de año cargado de energía positiva, sudor, sonrisas y el eco de miles de pasos en dirección a un nuevo comienzo.