Una jugadora de fútbol profesional de la Liga F en España: el salario es de 23.500 euros anuales

El nuevo convenio de la Liga F fija un salario mínimo de 23.500 euros anuales

El fútbol profesional femenino en España contará con un salario mínimo de 23.500 euros anuales durante la temporada 2025-2026. Así lo explicó Rubén Ramírez, abogado especializado en derecho deportivo, a través de un video en su cuenta de Instagram @rubenramirezlaw. Ramírez detalló que este monto está establecido en el nuevo convenio colectivo que regula la relación laboral de cada jugadora de la Liga F con su club.

De acuerdo con el especialista, “para el fútbol femenino profesional, el nuevo convenio colectivo establece un mínimo salarial de 23.500 euros por temporada”.

Esta cifra marca la base legal del sueldo que deben percibir todas las futbolistas inscritas en la Liga F, sin importar el equipo en el que militen, siempre que compitan en categoría profesional.

Diferencias entre las categorías del fútbol profesional en España

El video de Rubén Ramírez, también comparó los salarios mínimos de las distintas divisiones del fútbol profesional en España. Según precisó, en la Primera División masculina ningún jugador puede cobrar menos de 195.000 euros brutos por temporada, mientras que en Segunda División el mínimo garantizado se sitúa en 98.000 euros brutos.

El abogado subrayó que los sueldos de jugadores y jugadoras dependen siempre del convenio colectivo que regule su categoría y de la competición en la que participen. En el caso de quienes juegan en equipos no profesionales, Ramírez advirtió que estos deben revisar las horas trabajadas y asegurarse de que su pago cumpla con el salario mínimo interprofesional.

Además, indicó que si un futbolista con licencia en un equipo filial participa de forma constante con el primer equipo, puede reclamar el salario mínimo profesional establecido por el convenio de la Liga.