Las claves del España 4-0 Bulgaria:
- España iguala la mejor racha de imbatibilidad de su historia ante Bulgaria y encarrila la clasificación al Mundial 2026
España - Bulgaria, en directo |La crónica del partido
España ha dado un paso que puede ser casi definitivo en sus aspiraciones por clasificarse al Mundial tras imponerse a Bulgaria y seguir así con el pleno de victorias. El dominio sobre el equipo de Aleksandar Dimitrov fue abismal, a quien no dieron opción durante el partido.
España - Bulgaria, en directo |¡¡Finaaaal del partido!!
90'+3' (4-0) Tras la pena máxima no dio tiempo para más y España cerró este parón de selecciones con una goleada ante Bulgaria. Los de Luis de la Fuente igualan su mejor racha de imbatibilidad (29).
España - Bulgaria, en directo |¡¡¡Gooool de Oyarzabal!!!
90'+2' (4-0) ¡¡¡Gooooool de Mikel Oyarzabal!! Georgiev le hizo una falta dentro del área a Mikel Merino, y el delantero de la Real Sociedad se encargó de transformar la pena máxima engañando al portero búlgaro. Goleada de España.
España - Bulgaria, en directo |Tres minutos de añadido
90' (3-0) Ya se han cumplido los 90 minutos reglamentarios, aunque el cuarto árbitro ha levantado el cartelón con tres minutos más de prolongación.
España - Bulgaria, en directo |Últimos compases del partido
85' (3-0) Con el partido visto para sentencia, la intensidad del encuentro ha bajado de forma considerable, aunque España no cesa en su empeño de buscar la portería contraria.
España - Bulgaria, en directo |¡¡¡Gooool de la Selección!!!
78' (3-0) ¡¡Sentencia el partido España!! Qué buena combinación de Yéremy Pino con Aleix García, quien puso un centro a Borja Iglesias, pero se encontró con el remate en su propia portería de Chernev.
España - Bulgaria, en directo |Ha bajado el ritmo del partido
77' (2-0) El dominio de España en el partido es total, aunque los jugadores no buscan el gol con tanta insistencia. El encuentro parece visto para sentencia y Bulgaria se conforma con este resultado.
España - Bulgaria, en directo |Último cambio de la Selección
71' (2-0) Ha realizado Luis de la Fuente el último cambio: se ha ido Le Normand y ha entrado en su lugar Vivian.
España - Bulgaria, en directo |Se cae el José Zorrilla para ovacionar a Pedri
68' (2-0) Ha vuelto a mover el banquillo Luis de la Fuente: se ha ido Pedri y ha entrado Pablo Barrios. El canario, muy ovacionado por el público pucelano.
España - Bulgaria, en directo |¡¡La ha tenido Despodov!!
57' (2-0) ¡¡Vaya mano a mano ha perdiciado el delantero búlgaro!! Se relajó la defensa de España y Despodov quiso cruzar demasiado el balón en el mano a mano ante Unai Simón y su disparo se marchó desviado.
España - Bulgaria, en directo |¡¡¡Goooool de Mikel Merino!!!
56' (2-0) ¡¡Doblete de Mikel Merino ante Bulgaria!! Centro de Grimaldo y el mediocentro del Arsenal se impone a su defensor y con un remate inapelable hace el segundo gol de España.
España - Bulgaria, en directo |¡¡Doble ocasión para Borja Iglesias!!
54' (1-0) ¡¡Qué dos oportunidades ha desperdiciado Borja Iglesias!! En el primer tiro, Vutsov sacó una mano providencial, mientras que en la siguiente jugada remató de cabeza sin oposición, pero no dirigió el balón entre los tres palos.
España - Bulgaria, en directo |¡¡Ocasión para Borja Iglesias!!
51' (1-0) ¡¡Ha tenido el segundo Borja Iglesias!! El delantero remató el centro que le llegó al área, pero le salió muy centrado y pudo atrapar el portero búlgaro.
España - Bulgaria, en directo |Baena ya busca el segundo
47' (1-0) Una nueva llegada y pase atrás de Pedro Porro para el '16' de España en el corazón del área, pero su disparo rozó en un rival y pasó cerca del palo.
España - Bulgaria, en directo |¡¡Coomienza la segunda parte!!
46' (1-0) La segunda mitad comienza con un cambio en la selección española: se ha ido Samu y en su lugar ha entrado Borja Iglesias.
España - Bulgaria, en directo |¡¡Finaaaal de la primera parte!!
45' (1-0) A pesar del gol, el colegiado no añadió ningún minuto a la primera parte, por lo que jugadores a vestuarios con la victoria momentánea de la Selección.
España - Bulgaria, en directo |¡¡Tuvo el empate Despodov!!
41' (1-0) Mikel Merino perdió en el medio del campo y Bulgaria armó la contra por medio de su capitán, pero Le Normand, providencial, evitó que Despodov rematara con facilidad y su disparo se marchó desviado.
España - Bulgaria, en directo |¡¡Ha perdonado Samu!!
37' (1-0) Error tremendo de Vutsov, que le regala el balón a Mikel Merino en su presión, el cual le cedió la posesión a Samu. Sin embargo, el delantero de España mandó el disparo al lateral de la red.
España - Bulgaria, en directo |¡¡¡Gooooool de Mikel Merino!!!
35' (1-0) ¡¡¡Se adelanta España en el partido!! Centro de Pedri al área, prolongación de Le Normand y Mikel Merino, de cabeza, abre el marcador. Ha costado, pero la Selección ha abierto ya el marcador.