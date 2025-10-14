España - Bulgaria, clasificación para el Mundial: resumen, goleadores y estadísticas con los de Luis de la Fuente líderes

La selección española igualó la mejor racha de partidos sin perder en partidos oficiales, con 29, goleando a Bulgaria en el estadio José Zorrilla (4-0), con un doblete de Mikel Merino, un tanto de Chernev en propia puerta y un penalti marcado por Mikel Oyarzabal en la cuarta jornada de la fase de clasificación europea del Mundial 2026.