El Baskonia encara este jueves una nueva oportunidad para conseguir su primer triunfo de la temporada ante el Panathinaikos, otro candidato al título de la Euroliga que visita el Buesa Arena en la tercera jornada de la competición continental.



Los azulgranas cuentan sus partidos por derrotas tras dos encuentros europeos y otro más en la ACB, pero en esta ocasión Paolo Galbiati podrá contar con todos sus jugadores por primera vez.



Tras una pretemporada cargada de ausencias, el equipo vasco ha recuperado a todos sus efectivos con la última incorporación de Rodions Kurucs, después de superar su fascitis plantar que le obligó a pasar por el quirófano.



Aunque el letón no se encuentra al 100 % podría vestirse de corto, igual que Tadas Sedekerskis, que no jugó en la competición doméstica pero podría estar listo para recibir al conjunto de Ergin Ataman.