Un gol de Espino en el minuto 83 dio la victoria por la mínima del Rayo Vallecano ante la Real Sociedad (0-1), en el partido correspondiente a la 8ª jornada de LaLiga EA Sports que se disputó este domingo en Anoeta.



El único tanto del encuentro llegó en el minuto 83. Un gran contragolpe del Rayo Vallecano fue culminado por Alfonso Espino con un efectivo zurdazo al fondo de las mallas. Sucic pudo empatar en el 95, pero Batalla detuvo el disparo.