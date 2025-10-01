El Athletic Club cayó goleado por 4-1 frente al Borussia Dortmund en la segunda jornada de la Liga de Campeones a pesar de tener opciones incluso de empatar después del gol de Gorka Guruzeta a la hora de juego.



El Borussia se fue al descanso con ventaja gracias a un gol de Daniel Svensson en el minuto 28 y en el 50 Carney Chukwuemeka puso un 2-0 que, ante la clara superioridad local, parecía definitivo.



Sin embargo, Guruzeta resucitó al Athletic en el 61 y abrió una fase de veinte minutos de dominio rojiblanco que en el 82 cortó de raíz un disparo desde la frontal de Marcel Sabitzer que rebotó en Serhou Guirassy para poner el 3-1. Julian Brandt, en el 91, puso el 4-1 definitivo.