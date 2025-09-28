El Elche, invicto y equipo revelación del campeonato, quiere seguir haciendo historia en su regreso a Primera ante un Celta de Vigo que busca su primer triunfo en el presente campeonato.



El equipo ilicitano, pletórico de confianza, pretende estirar su estado de gracia para dar una nueva zancada hacia la permanencia, mientras su rival, tras cuatro empates consecutivos, necesita comenzar a sumar de tres en tres para escalar posiciones en la tabla.



El agónico empate en el campo de Osasuna, por la forma y el fondo, ha llenado de confianza al Elche, que nunca en sus 24 temporadas anteriores en Primera División había protagonizado un comienzo de Liga tan sólido.