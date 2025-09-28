Betis y Osasuna dirimen este domingo en La Cartuja un duelo en el que los del chileno Manuel Pellegrini buscan encadenar dos triunfos consecutivos para mirar a Europa y los del italiano Alessio Lisci resarcirse del doloroso empate sobre la bocina ante el Elche con su primeros puntos como visitante al sumar tres derrotas.



Se presenta por tercera vez en esta semana el Betis ante su afición y lo hace después de su solvente victoria liguera de la pasada jornada ante la Rea Sociedad (3-1) y su trabajado empate ante el Nottingham Forest inglés (2-2) en el estreno de los verdiblancos en la Liga Europa; mientras que Osasuna llega con un día menos de descanso y con la decepción de haber perdido dos puntos en el descuento ante el Elche.



Pellegrini tiene siempre a LaLiga como guía y el Osasuna será un difícil rival y una dura piedra de toque para consolidar las aspiraciones de su equipo, por lo que le dará continuidad a su idea con la máxima de la concentración defensiva que, hasta el momento, le ha costado muchos goles y el esfuerzo adicional de remontar.