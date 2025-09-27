El Villarreal y el Athletic Club se miden este sábado en un duelo entre rivales directos por las plazas europeas y en el que el conjunto vasco tratará de reaccionar tras sus últimas derrotas frente a un equipo que se ha mostrado intratable en La Cerámica, donde ha ganado los tres partidos que ha disputado.



Una victoria de los castellonenses abriría un hueco de seis puntos entre ambos equipos y reafirmaría el buen arranque liguero de los de Marcelino, instalados en la tercera posición de la tabla y que llegan a este choque tras sumar dos victorias consecutivas.



El Villarreal ha conseguido sobreponerse al gran número de bajas que está sufriendo desde la pretemporada, que aún siguen complicando las cosas al técnico asturiano, que tiene cinco bajas seguras.