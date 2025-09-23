El Sevilla, que en lo que va de 2025 solo ganó en una ocasión en el Sánchez-Pizjuán, tiene este martes otra oportunidad para empezar a superar lo que parece una maldición en el que no hace mucho era un estadio muy complicado para los visitantes, aunque no se lo pondrá fácil el Villarreal, que ha empezado el curso con mucho poderío.



El nuevo Sevilla que entrena el argentino Matías Almeyda ha sumado sus hasta ahora dos victorias fuera de Nervión, en Gerona (0-2) y el pasado sábado en Vitoria (1-2), pero además, la primera jornada del torneo la afrontó en Bilbao y, pese a la derrota (3-2), se lo puso muy difícil al Athletic Club.