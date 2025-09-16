Publicada
Actualizada

Las claves del Real Madrid - O. Marsella:

Trent, lesionado en el debut del Real Madrid en la Champions League ante el Marsella

El CTA reconoce que Huijsen no debió ser expulsado ante la Real Sociedad, aunque el VAR acertó al no intervenir en la jugada

  1. Real Madrid - Marsella, en directo | Pide penalti Mbappé

    56' (1-1) Pide penalti Mbappé tras recibir una entrada con la plancha. No ha señalado nada el colegiado. 

  2. Real Madrid - Marsella, en directo | Lo intenta Mastantuono

    54' (1-1) Nuevo intento del Real Madrid. Disparo de Mastantuono algo flojo que detiene sin problemas Rulli. Ha visto Militao cartulina amarilla tras una falta. 

  3. Real Madrid - Marsella, en directo | ¡Al larguero Mbappé!

    50' (1-1) ¡Al larguero Mbappé! Disparo del francés que toca en un defensa y se envenena hasta tocar en la madera. Ha salido dominando el Real Madrid. 

  4. Real Madrid - Marsella, en directo | Comienza la segunda parte

    46' (1-1) ¡Comienza la segunda parte! Mueve el balón el Real Madrid. Los de Xabi Alonso tienen 45 minutos para culminar la remontada.

  5. Real Madrid - Marsella, en directo | Llegamos al descanso

    45+3' (1-1) Con esta acción se acaba la primera parte en el Bernabéu. Empate entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella en un partido en el que los de Xabi Alonso están siendo muy superiores. 

  6. Real Madrid - Marsella, en directo | ¡Perdona Mastantuono!

    45+3' (1-1) ¡La que ha tenido el Real Madrid! Mbappé se la cede a Mastantuono y el argentino, con todo a favor, ha rematado al muñeco.

  7. Real Madrid - Marsella, en directo | ¡Perdona Mbappé!

    41' (1-1) ¡La ha tenido el Madrid! Robo magistral de Tchouaméni y Mbappé dispara algo centrado a Rulli. Está haciendo un gran partido el portero argentino.

  8. Real Madrid - Marsella, en directo | ¡La que ha tenido Aubameyang!

    40' (1-1) ¡Perdona el Marsella! Saque de puerta en largo de Rulli, Aubameyang le gana la partida a Militao, pero perdona definiendo mal ante Courtois.

  9. Real Madrid - Marsella, en directo | Amarilla para Tchouaméni

    35' (1-1) Primera amarilla del partido. La ve Tchouaméni después de llegar tarde a intentar cortar el balón. 

  10. Real Madrid - Marsella, en directo | ¡Paradón de Rulli!

    33' (1-1) ¡Casi marca el Real Madrid! Latigazo de Tchouaméni desde la frontal del área que obliga a volar a Rulli.

  11. Real Madrid - Marsella, en directo | ¡GOOOOOOOOOOL DE MBAPPÉ!

    28' (1-1) ¡GOOOOOOL DE MBAPPÉ! Disparó a la perfección el francés a su izquierda a media altura. Poco pudo hacer Rulli a pesar de adivinar la intención.

  12. Real Madrid - Marsella, en directo | ¡Penalti a favor del Madrid!

    27' (0-1) ¡Penalti a favor del Real Madrid! Recortó Rodrygo y Kondogbia llegó tarde y le trabó en la pierna.

    Momento en el que Kondogbia comete penalti contra Rodrygo.

    Momento en el que Kondogbia comete penalti contra Rodrygo.

  13. Real Madrid - Marsella, en directo | ¡Para Courtois!

    26' (0-1) ¡Casi marca el Marsella! Nuevo contragolpe liderado por Weah que dispara desde la frontal obligando a estirarse a Courtois. Está el partido loco.

  14. Real Madrid - Marsella, en directo | ¡GOOOOOOOOOL DE WEAH!

    22' (0-1) ¡GOOOOOOL DEL MARSELLA! ¡GOOOOOL DE WEAH! Error garrfal de Güler que se duerme en la salida, conduce Greenwood y se la cede a Weah para que defina bien ante Courtois.

  15. Real Madrid - Marsella, en directo | Lo prueba Mbappé

    21' (0-0) Nuevo intento de Mbappé. Le pega desde el interior del área con poco ángulo, pero Rulli bloca el cuero con mucha seguridad.

  16. Real Madrid - Marsella, en directo | Lo intenta Weah

    14' (0-0) Primer acercamiento del Marsella. Latigazo de Weah desde el pico del área al palo largo que se marcha muy cerca de la portería de Courtois.

  17. Real Madrid - Marsella, en directo | ¡Qué paradón de Rulli!

    ¡Casi marca el Real Madrid! Nuevo robo del Real Madrid, recorta Mbappé y dispara al lado izquierdo obligando a Rulli a realziar una gran intervención.

  18. Real Madrid - Marsella, en directo | ¡Para Rulli!

    9' (0-0) Sigue apretando mucho el Real Madrid. Remate de Rodrygo desde el interior del área que obliga a intervenir a Rulli.

  19. Real Madrid - Marsella, en directo | ¡Al palo Mastantuono!

    6' (0-0) ¡Al palo Mastantuono! Gran recuperación del argentino que se saca un recurso de última hora y remata para mandar el cuero al palo.

  20. Real Madrid - Marsella, en directo | ¡Se ha lesionado Trent!

    4' (0-0) Problemas para el Real Madrid! Trent está tendido en el suelo por una lesión muscular. Se prepara para entrar Dani Carvajal.