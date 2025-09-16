Las claves del Real Madrid - O. Marsella:
- Trent, lesionado en el debut del Real Madrid en la Champions League ante el Marsella
- El CTA reconoce que Huijsen no debió ser expulsado ante la Real Sociedad, aunque el VAR acertó al no intervenir en la jugada
-
Real Madrid - Marsella, en directo | Pide penalti Mbappé
56' (1-1) Pide penalti Mbappé tras recibir una entrada con la plancha. No ha señalado nada el colegiado.
-
Real Madrid - Marsella, en directo | Lo intenta Mastantuono
54' (1-1) Nuevo intento del Real Madrid. Disparo de Mastantuono algo flojo que detiene sin problemas Rulli. Ha visto Militao cartulina amarilla tras una falta.
-
Real Madrid - Marsella, en directo | ¡Al larguero Mbappé!
50' (1-1) ¡Al larguero Mbappé! Disparo del francés que toca en un defensa y se envenena hasta tocar en la madera. Ha salido dominando el Real Madrid.
-
Real Madrid - Marsella, en directo | Comienza la segunda parte
46' (1-1) ¡Comienza la segunda parte! Mueve el balón el Real Madrid. Los de Xabi Alonso tienen 45 minutos para culminar la remontada.
-
Real Madrid - Marsella, en directo | Llegamos al descanso
45+3' (1-1) Con esta acción se acaba la primera parte en el Bernabéu. Empate entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella en un partido en el que los de Xabi Alonso están siendo muy superiores.
-
Real Madrid - Marsella, en directo | ¡Perdona Mastantuono!
45+3' (1-1) ¡La que ha tenido el Real Madrid! Mbappé se la cede a Mastantuono y el argentino, con todo a favor, ha rematado al muñeco.
-
Real Madrid - Marsella, en directo | ¡Perdona Mbappé!
41' (1-1) ¡La ha tenido el Madrid! Robo magistral de Tchouaméni y Mbappé dispara algo centrado a Rulli. Está haciendo un gran partido el portero argentino.
-
Real Madrid - Marsella, en directo | ¡La que ha tenido Aubameyang!
40' (1-1) ¡Perdona el Marsella! Saque de puerta en largo de Rulli, Aubameyang le gana la partida a Militao, pero perdona definiendo mal ante Courtois.
-
Real Madrid - Marsella, en directo | Amarilla para Tchouaméni
35' (1-1) Primera amarilla del partido. La ve Tchouaméni después de llegar tarde a intentar cortar el balón.
-
Real Madrid - Marsella, en directo | ¡Paradón de Rulli!
33' (1-1) ¡Casi marca el Real Madrid! Latigazo de Tchouaméni desde la frontal del área que obliga a volar a Rulli.
-
Real Madrid - Marsella, en directo | ¡GOOOOOOOOOOL DE MBAPPÉ!
28' (1-1) ¡GOOOOOOL DE MBAPPÉ! Disparó a la perfección el francés a su izquierda a media altura. Poco pudo hacer Rulli a pesar de adivinar la intención.
-
Real Madrid - Marsella, en directo | ¡Penalti a favor del Madrid!
27' (0-1) ¡Penalti a favor del Real Madrid! Recortó Rodrygo y Kondogbia llegó tarde y le trabó en la pierna.
-
Real Madrid - Marsella, en directo | ¡Para Courtois!
26' (0-1) ¡Casi marca el Marsella! Nuevo contragolpe liderado por Weah que dispara desde la frontal obligando a estirarse a Courtois. Está el partido loco.
-
Real Madrid - Marsella, en directo | ¡GOOOOOOOOOL DE WEAH!
22' (0-1) ¡GOOOOOOL DEL MARSELLA! ¡GOOOOOL DE WEAH! Error garrfal de Güler que se duerme en la salida, conduce Greenwood y se la cede a Weah para que defina bien ante Courtois.
-
Real Madrid - Marsella, en directo | Lo prueba Mbappé
21' (0-0) Nuevo intento de Mbappé. Le pega desde el interior del área con poco ángulo, pero Rulli bloca el cuero con mucha seguridad.
-
Real Madrid - Marsella, en directo | Lo intenta Weah
14' (0-0) Primer acercamiento del Marsella. Latigazo de Weah desde el pico del área al palo largo que se marcha muy cerca de la portería de Courtois.
-
Real Madrid - Marsella, en directo | ¡Qué paradón de Rulli!
¡Casi marca el Real Madrid! Nuevo robo del Real Madrid, recorta Mbappé y dispara al lado izquierdo obligando a Rulli a realziar una gran intervención.
-
Real Madrid - Marsella, en directo | ¡Para Rulli!
9' (0-0) Sigue apretando mucho el Real Madrid. Remate de Rodrygo desde el interior del área que obliga a intervenir a Rulli.
-
Real Madrid - Marsella, en directo | ¡Al palo Mastantuono!
6' (0-0) ¡Al palo Mastantuono! Gran recuperación del argentino que se saca un recurso de última hora y remata para mandar el cuero al palo.
-
Real Madrid - Marsella, en directo | ¡Se ha lesionado Trent!
4' (0-0) Problemas para el Real Madrid! Trent está tendido en el suelo por una lesión muscular. Se prepara para entrar Dani Carvajal.