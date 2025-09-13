Las claves del Real Sociedad 1-2 Real Madrid:
- El Real Madrid mantiene el pleno de victorias tras ganar a la Real Sociedad con 10 tras la roja a Huijsen en la primera parte
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |La crónica del partido
El Real Madrid llegó a Anoeta sabiendo que iba a jugar el partido más complicado hasta la fecha y la sensación se confirmó en cuanto echó a rodar el balón. A pesar del gran inicio de partido que se reflejó en un 0-2 inicial, la expulsión de Huijsen obligó a hacer un ejercicio de resistencia que terminó dando sus frutos con el pitido final.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |¡¡Finaaal del partido!!
90' (1-2) ¡¡No hay tiempo para más!! Victoria sufrida del Real Madrid ante la Real Sociedad. El conjunto de Xabi Alonso resistió durante más de una hora con un jugador menos tras la expulsión de Huijsen en el 35'.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |Alaba se hace fuerte con Aramburu
90'+3' (1-2) A pesar de que el control se le marchó algo largo al jugador de la Real Sociedad y el tiro se quedó como su única opción, apareció rápido Alaba para evitar una nueva ocasión del equipo txuri-urdin.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |Seis minutos de añadido
90' (1-2) Se cumplen los 90 minutos reglamentarios, aunque el colegiado añade seis minutos más.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |¡¡Vuelve a hacerse grande Courtois!!
84' (1-2) Salió para evitar que el remate de Oyarzabal, totalmente solo, fuera plácido, volvió a dejarle sin hueco.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |Partido loco en Anoeta
74' (1-2) Se vuelca la Real Sociedad en ataque, mientras el Real Madrid está haciendo un gran ejercicio de resistencia para mantener el resultado. Todo puede pasar en Anoeta en estos últimos 15 minutos de partido.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |¡¡Doble cambio en el conjunto blanco!!
68' (1-2) Mueve el banquillo Xabi Alonso con un doble cambio: se han marchado Dani Ceballos y Vinicius, en sus posiciones han entrado Asencio y Fran García.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |¡¡Courtois salva el gol de Oyarzabal!!
64' (1-2) ¡¡El paradón de cada partido acaba de hacer Courtois!! Cómo le picó el balón un Oyarzabal que estaba seguro que el balón terminaría en el fondo de la portería, pero se hizo grande el belga para mantener el 1-2.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |¡¡Ha tenido el tercero Mbappé!!
61' (1-2) Ha perdonado el tercero Kylian Mbappé. El francés salió en carrera, de nuevo imparable, pero su tiro no fue nada certero en esta ocasión. Se quedó doliéndose en el suelo tras finalizar.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |¡¡Gool de Oyarzabal!!
55' (1-2) ¡¡Recorta distancias la Real Sociedad!! Engañó Mikel Oyarzabal a Thibaut Courtois para marcar el 1-2. ¡Hay partido en Anoeta!
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |¡¡Penalti a favor del conjunto txuri-udin!!
54' (0-2) ¡¡Penalti a favor de la Real Sociedad por mano de Carvajal!! Centro de Barrenetxea, se fue al suelo el lateral y capitán del Real Madrid para intentar impedirlo, pero el balón le tocó en la mano. No lo ha dudado Gil Manzano, quien ha decretado la pena máxima.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |¡¡A punto de marcar Pablo Marín!!
50' (0-2) Jugada caótica en el interior del área del Real Madrid. El remate de Pablo Marín golpeó en ambos postes tras tocar en Tchouameni y Militao metió el cuerpo como buenamente pudo para no marcarse un gol en propia puerta.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |¡¡La ha tenido Vinicius!!
48' (0-2) La primera ocasión de la segunda parte es para el Real Madrid, más concretamente obra de Vinicius. Parecía tener poco ángulo el brasileño, pero buscó la rosca al segundo palo. Le faltó poco para encontrar portería.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |¡¡Coomienza la segunda parte!!
45' (0-2) ¡¡Ya rueda el balón en Anoeta!! Ha realizado un cambio Xabi Alonso: se ha ido Brahim y en su lugar ha entrado Valverde, por lo que Tchouaméni pasará a jugar de central junto con Militao.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |¡¡Finaaal de la primera parte!!
45'+4' (0-2) ¡¡Descanso en Anoeta!! Jugadores a vestuarios, gana momentáneamente el Real Madrid a la Real Sociedad con los goles de Mbappé y Arda Güler, aunque el conjunto de Xabi Alonso está con un jugador menos tras la expulsión de Huijsen.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |¡¡Cuatro minutos de añadido!!
45'+1' (0-2) Ya se han cumplido los 45 minutos reglamentarios, aunque el cuarto árbitro ha levantado el cartelón anunciando cuatro minutos de prolongación.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |¡¡Gooolaaazoo de Arda Güler!!
44' (0-2) ¡¡Qué golazo acaba de marcar el Real Madrid!! Inició la jugada Arda Güler, quien le pasó el balón a Mbappé, el francés atrajo a defensores de la Real Sociedad y asistió al turco para que con una definición espectacular batiera a Remiro. Qué recital de los dos jugadores en esta primera parte.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |Cambia el guion del partido
36' (0-1) Ha tenido que modificar el esquema Xabi Alonso, bajando a Tchouaméni a la posición de central; mientras la Real Sociedad ha dado un paso adelante y trata de buscar el gol del empate antes del descanso.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |¡¡Expulsado Dean Huijsen!!
32' (0-1) ¡¡Se queda con 10 el Real Madrid!! Balón en largo de la defensa de la Real Sociedad, lo cogió Oyarzabal en el centro del campo, pero un ligero agarrón de Huijsen ha llevado a Gil Manzano a expulsar al jugador. Amonestado también Xabi Alonso por protestar.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |¡¡Otro paradón de Remiro!!
29' (0-1) El Real Madrid está haciendo gala de todos los recursos que tiene, tanto en defensa como en ataque. Nuevo saque de esquina que efectuó Arda Güler y remató Militao imponiéndose a su marca, pero apareció una mano milagrosa de Álex Remiro para salvar el 0-2.