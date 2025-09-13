El Real Madrid llegó a Anoeta sabiendo que iba a jugar el partido más complicado hasta la fecha y la sensación se confirmó en cuanto echó a rodar el balón. A pesar del gran inicio de partido que se reflejó en un 0-2 inicial, la expulsión de Huijsen obligó a hacer un ejercicio de resistencia que terminó dando sus frutos con el pitido final.

Mbappé celebra el gol marcado ante la Real Sociedad. Reuters