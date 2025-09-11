El recado de Manolo González, entrenador del Espanyol, a Joan García: "Respeto su decisión pero yo no me iría al Barça"

Uno de los fichajes del verano ha sido el de Joan García por el FC Barcelona. El guardameta del RCD Espanyol decidió cambiar de aires hacia el máximo rival de su ex-equipo generando polémicas y controversias por parte de sus ex-aficionados.

Así, a pesar de que García ya está asentado como el portero titular del conjunto culé y está siendo de los mejores jugadores del club esta temporada, su traspaso sigue haciendo ruido allá donde vaya.

En una entrevista a Manolo González, el entrenador del Espanyol fue muy sincero a la hora de contar cómo se sentía él acerca de este traspaso.

Joan García, señalado

Escalando a través de las diferentes categorías inferiores del RCD Espanyol, Joan García debutó en el partido de Copa del Rey ante la S. D. Solares-Medio Cudeyo del 1 de diciembre de 2021.

En aquel entonces García tenía solo 20 años y era la gran joya de la cantera del club perico. Poco a poco fue creciendo dentro del equipo hasta que en la temporada 2023-24 se asentó como el portero titular y fue clave en el ascenso a Primera División.

Parte del éxito de García llegó gracias a la confianza de Manolo González, entrenador del RCD Espanyol en la recta final de dicha temporada y del filial desde 2023.

De tal manera, Joan García logró convertirse en el nombre del momento debido a su actuación en la campaña 2024-25. El guardameta fue uno de los mejores jugadores de LaLiga y su gran rendimiento despertó el interés de los grandes de Europa.

La salida de García parecía más que un rumor, el tema era a qué equipo. Finalmente el jugador se decantó por la oferta del FC Barcelona, el máximo rival del RCD Espanyol. Una decisión que causó el enfado de los aficionados pericos y se cuestionó el nivel de apego del jugador a su exequipo.

Ahora, durante El Partidazo de COPE, el programa contó con la participación de Manolo González y que no dudó en pronunciarse acerca de la salida de Joan García del Espanyol.

"Yo entiendo y respeto a todo el mundo, cada uno toma sus decisiones. Yo puedo hablar por mí, y claro, tú podrías decir que el Barça no me va a llamar nunca. Pero te digo que yo no me iría al Barça; a partir de ahí, entiendo la decisión de cada uno", señaló González.

También se le cuestionó si seguía teniendo relación con el jugador o si sentía que se había roto el vínculo con su traspaso: "Ya te digo: Joan lo hizo muy bien con el Espanyol, dio un rendimiento excepcional y ya no es jugador del Espanyol, así que no tengo nada más que comentar".

"Él me mandó un audio antes de que pasase, yo le contesté y no hemos vuelto a hablar desde entonces. Joan es un gran chaval y no puedo decir nada malo de él. Tampoco tengo mucha relación con todos mis jugadores", indicó el técnico.

Además, también hubo preguntas sobre si cree que la rivalidad del Espanyol y el Barça haya crecido o se vuelto más fuerte con la salida de Joan.

"No comparto su decisión, pero cada uno toma las suyas. Siempre que hay un cambio de un club a otro, sobre todo Barça-Espanyol, se le da mucha trascendencia. En el momento en que tomas esa decisión, aunque no la comparta, sabes lo que puede pasar", afirmó.

En sus tres partidos oficiales Joan García ha sido un jugador clave para el FC Barcelona. El guardameta español ha logrado mantener su excelente rendimiento de la pasada temporada y se ha afianzado en la portería culé.