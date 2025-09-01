Sergio Ramos (39) no se corta con su posible regreso al Real Madrid: "El mundo sabe que soy madridista y acabaré volviendo"

Sergio Ramos durante su entrevista en 'El Hormiguero' y en la final de la UCL de 2014.

Sergio Ramos sorprendía al mundo con el lanzamiento de su canción Cibeles, donde dejaba muchas indirectas al Real Madrid y a su salida del vestuario merengue.

El futbolista siempre ha compartido su deseo de volver a la que fue su casa, el Santiago Bernabéu. De hecho, su dorsal en su actual equipo, Monterrey, es el 93. Una clara referencia a su icónico gol en la final de la Champions League de 2014.

Así, en su paso por El Hormiguero, además de hablar sobre el estreno de su canción y el inicio de su carrera como artista, Sergio no dudó en hablar acerca de un regreso al Real Madrid.

Sergio Ramos y el Madrid

Adquirido con tan solo 19 años por allá en 2005, Sergio Ramos fue ganándose su sitio y adquiriendo galones dentro del equipo durante el paso de los años. Pasó de ser una joven promesa a ser uno de los líderes en los vestuarios del Real Madrid.

Con el conjunto merengue llegó a ganarlo todo: Liga, Copa y Champions. Además, pasó al imaginario colectivo de los aficionados madridistas siendo héroe de la Décima con su gol en el minuto 93 que permitió al Madrid llegar a la prórroga. El resto fue historia.

Sergio Ramos completó 16 temporadas con el Real Madrid y en el año 2021 abandonó el club al no renovar su contrato por conflictos con la directiva. El jugador se marchó al Paris Saint-Germain, donde tuvo una corta estadía por dos temporadas y pasó al Sevilla FC.

Después de una temporada con el club hispalense, fichó por el Monterrey de México, donde se ha convertido en capitán y el líder de la defensa.

Así, tras lanzar su canción Cibeles, debut profesional en la música y que promete ser el inicio de su carrera artística, el futbolista estuvo en El Hormiguero.

En el programa, el otro invitado Bertin Osborne no dudó en señalar con tono humorístico que "pensaba que te iba a llamar FLoren para arreglar la defensa".

Ramos fue muy claro con su respuesta: "Nosotros siempre estamos abiertos a cualquier proposición nueva, pero estamos viviendo una aventura maravillosa con un país que tú conoces muy bien y que me trata de una manera única. La verdad es que me siento muy querido".

"Y lo más importante, como tú dices, es el nivel futbolístico, que está siendo muy bueno, gracias a Dios. Me están respetando las lesiones y estoy intentando aportar ese punto de experiencia que necesita el equipo. Afortunadamente, estamos ahí, primeros en la liga, y a ver si podemos hacernos con el título", señalaba el futbolista.

El resto de la entrevista se centró en su carrera musical, confesando el jugador que tiene 19 canciones preparadas para ver la luz. Sin embargo, Pablo Motos no dudó en lanzar la pregunta: ¿Volverías al Real Madrid si te lo propusieran?

"Obviamente", aseguraba Ramos. "En estos últimos años, si ha surgido la oportunidad por lesiones, el club siempre ha sabido que yo tenía las puertas abiertas para regresar".

No obstante, el futbolista explicó que ahora mismo no tiene sitio en el club: "Pero entendemos que, por las circunstancias del Madrid, por el momento que atraviesan, están renovando la plantilla y dando salida a los que más tiempo llevan. Hay un tránsito de recambio de jugadores. Es entendible y comprensible: tienen su planificación".

Eso sí, finalizó su participación dejando una afirmación muy curiosa. "Pero el mundo sabe que yo soy madridista y que, de una manera u otra, acabaré volviendo y que nos volveremos a ver. Eso se lleva dentro. Yo creo que el fútbol tiene que estar rodeado en ciertos clubes de gente que ha vivido dentro y conmigo lo tienen asegurado", señalaba Ramos.