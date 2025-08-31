Betis - Athletic, en directo La Liga: resultado, goleadores y estadísticas en vivo
El Athletic Club sigue con su pleno de victorias en este inicio liguero tras asaltar La Cartuja (1-2) en su duelo ante el Real Betis. Los de Valverde llegaron a ponerse 0-2 con goles de Barttra (p.p) y Paredes, pero un tanto de Bakambu al filo del cierre puso picante al partido. El Athletic se queda como segundo y es junto al Real Madrid el único que cuenta sus partidos por victorias, un club al que puede unirse el Barça si vence al Rayo esta noche. El Betis pierde su primer partido y se queda con cinco puntos.