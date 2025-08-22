El inesperado motivo por el que Arabia Saudí pone en venta el club de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, tras firmar la renovación con Al Nassr hasta 2027 Al Nassr

Un nuevo cambio de guion sacude al fútbol saudí. El Public Investment Fund (PIF), responsable de la transformación reciente de la Saudi Pro League, ha decidido poner en venta sus cuatro clubes más representativos: Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli y Al-Ittihad.

Esta decisión afecta directamente a figuras icónicas como Cristiano Ronaldo, quien renovó con Al-Nassr hasta 2026, en un contrato valorado en más de 492 millones de libras. La venta no responde a una crisis deportiva, financiera o a falta de interés internacional.

Por el contrario, se enmarca en una reestructuración estratégica con la que el gobierno saudí busca reducir el gasto público en el fútbol y fomentar la entrada de capital privado que además les ayude a relanzar su liga.

El proyecto forma parte de los planes de modernización recogidos en la ambiciosa Visión 2030, impulsada por el príncipe heredero Mohammed bin Salman.

Desde que el PIF tomó el control del 75% de los cuatro clubes en 2023 -el 25% restante estaba en manos del Ministerio de Deportes-, Arabia Saudí llevó a cabo una ofensiva sin precedentes en el mercado de fichajes.

Cristiano Ronaldo el 10 Marzo 2025 en un partido con Al-Nassr

La llegada de estrellas como Neymar, Benzema, Kanté, Mané y el propio Cristiano convirtió a la liga en uno de los epicentros del fútbol global.

Solo en el verano de 2023, los clubes saudíes invirtieron cerca de 750 millones de libras en traspasos. Sin embargo, este modelo de crecimiento agresivo ha sido revisado.

El nuevo enfoque prioriza la sostenibilidad financiera a medio y largo plazo, lo que ha llevado a impulsar una privatización total de las entidades implicadas.

La puja ha comenzado

La venta de los cuatro gigantes ha despertado un gran interés dentro del propio país.

En el caso de Al-Hilal, el favorito para adquirir el club es el príncipe Al Waleed bin Talal, uno de los hombres más ricos del reino.

Bin Talal ya figuraba como miembro dorado de la institución y fue quien envió su Boeing 747 privado a París para traer a Neymar tras su fichaje.

En la carrera también figura el príncipe Abdullah bin Mosaad, expropietario del Sheffield United, lo que promete una batalla de alto nivel por el control de los clubes más poderosos de Arabia Saudí.

Joao Felix, presentado con Al Nassr

A pesar de la decisión de venta, los cuatro clubes continuaron invirtiendo en refuerzos durante el verano.

Al-Nassr incorporó a Joao Félix y Kingsley Coman por un total de 64 millones de libras, mientras que Al-Hilal fichó a Darwin Núñez y Theo Hernández por 76 millones.

El cambio, sin embargo, es evidente: frente a la locura inicial del mercado, la inversión ahora se mueve en cifras más racionales, respaldadas por un programa gubernamental de control financiero presentado recientemente.

Este plan busca que los clubes cumplan presupuestos, reduzcan el gasto operativo y adopten estándares de transparencia y gobernanza.

¿Privatización total?

El proceso ya ha comenzado. En julio, el club Al-Kholood fue adquirido por el grupo estadounidense Harburg, liderado por Ben Harburg.

La operación incluyó un cambio de escudo y la llegada de un técnico europeo, Des Buckingham. También se han vendido los clubes Al-Zulfi y Al-Ansar a grupos locales, mientras que Al-Najma y Al-Okhdood están en proceso de recibir propuestas.

La privatización de los clubes más mediáticos supondría la consolidación definitiva de un nuevo modelo deportivo en Arabia Saudí, basado en una estructura más profesional, moderna y conectada al mercado internacional.

Cristiano Ronaldo, buque insignia del proyecto saudí, se mantiene firme en su compromiso con Al-Nassr, aunque el futuro de la entidad está en manos de lo que decidan los nuevos inversores.

La era del gasto desmedido parece llegar a su fin, pero la ambición saudí por crear una liga global no se detiene.