Un exjugador de la cantera del Barça no se corta: "Pude irme al Real Madrid pero elegí la Masía por su filosofía, es inigualable"

Juan Miranda empezó en las categorías inferiores Real Betis después de jugar en el equipo local de Olivares, su pueblo. Así, tras mostrar un gran rendimiento en el conjunto bético, al poco tiempo llegaron las llamadas de algunas de las mejores canteras de España.

El futbolista se decantó por el FC Barcelona y fue ascendiendo hasta debutar con el primer equipo en partido oficial.

Sin embargo, Miranda ha confesado la razón detrás de su decisión para decantarse por el Barça en lugar de irse al Real Madrid, aunque tuvo buenas sensaciones haciendo las pruebas con ambas canteras.

Miranda y el Barça

Aunque inició su aventura en el fútbol jugando para el equipo de su pueblo, al poco tiempo Juan Miranda fue fichado por el Real Betis. Allí estuvo varios años y empezó a atraer la atención de los grandes de España.

"No recuerdo quién estaba en la directiva del Betis en ese momento, en la parte de cantera. Lo primero que hicimos fue valorar: habían venido dos equipos, pero mi familia quería que me quedara", contaba el jugador en el After de Post United. "Mis padres fueron a hablar con la directiva y no salieron muy contentos de aquella reunión".

Así, Miranda tenía su futuro lejos del Betis, aunque sí que defiende conservar un buen recuerdo del conjunto bético. De hecho, en su carrera adulta jugó durante cuatro temporadas bajo las órdenes de Manuel Pellegrini.

"Todo quedó ahí y siempre mantuvimos buena relación con la gente. Para mí, el Betis era mi casa, y fue difícil cambiar mi familia y mi entorno, pero salió así. Y hoy estoy feliz por esa decisión, porque gracias a ella estoy donde estoy y he vivido todo lo que he vivido", señalaba el futbolista.

De tal manera, con su salida del Betis, a Miranda le llegaron dos ofertas importantes: "Barça o Madrid. Fui a Barcelona y también a Valdebebas. Hice las pruebas para ambos".

Sin embargo, el futbolista finalmente se decantó por la Masía. "¿Qué vi diferente? Pues que era la época dorada del Barcelona. Como niño, veías a Guardiola y a todos los canteranos en el primer equipo, y eso tiraba mucho", confesaba.

"Además, cuando fui a la Masía me sorprendió la unión que había: cómo convivían, cómo trabajaban juntos, el ambiente de familia. Eso me transmitió mucha confianza. También ayudó que ya conocía a gente allí, como Abel o Sergio, que me animaron a ir. Me decían: 'Aquí estamos todos juntos, no te va a faltar nada'. Eso me dio tranquilidad", reflexionaba Miranda.

A su llegada, Miranda fue creciendo dentro de las categorías inferiores del FC Barcelona. En 2017 conseguía debutar con el filial en Segunda División y un año después llegaba al primer equipo en un partido de Copa del Rey.

"Cuando llegué, lo que más me impactó fue la filosofía de trabajo: siempre posesión, rondos, la misma idea en todos los equipos, la misma formación, el mismo estilo. Una filosofía única del Barça que, con los años, otros han intentado copiar", declaraba Miranda.

De hecho, el jugador reflejaba cómo cuando debutó no se sintió fuera de lugar dado que sentía que llevaba jugando a ese fútbol desde pequeño: "Por eso luego los chicos llegan tan preparados. Por ejemplo, Gavi o Casadó llegan al primer equipo y parecen encajar desde el primer día porque llevan toda la vida aprendiendo esa forma de jugar".

Miranda recuerda con mucho cariño su etapa en el FC Barcelona, incluyendo la cercanía de las leyendas con Messi o Busquets mientras estaba en el filial.

"Era una ilusión enorme. Me acuerdo también de que, cuando los juveniles subíamos a entrenar con el Barça B o con el primer equipo, lo hacías con respeto, con cuidado de no pasarte, pero con una motivación increíble. Esas experiencias te hacen crecer", indicaba Miranda.

Tras jugar tres partidos de Copa del Rey y uno de Champions ante el Tottenham, Juan abandonó cedido el FC Barcelona rumbo al Schalke 04. Allí su rendimiento atrajo al Betis, que lo compró y se hizo con la titularidad. La pasada temporada cuando finalizó su contrato se marchó al Bolonia italiano.