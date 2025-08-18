El recado de Edu Aguirre a Lamine Yamal tras su nueva celebración: “Se equivoca al proclamarse Rey con 18 años”

Más allá de sus polémicas por su fiesta de cumpleaños, Lamine Yamal está en boca de todos después de su increíble partido contra el RCD Mallorca.

El futbolista culé mostró un gran rendimiento dejando un gol y una asistencia, pero si hay algo que ha generado discusión ha sido su nueva celebración colocándose una corona en la cabeza.

Dicha polémica ha llegado al Chiringuito de Jugones, donde el periodista deportivo Edu Aguirre ha sido muy crítico con la celebración de Lamine.

Lamine, señalado

Hace cerca de dos años, Lamine Yamal debutaba con el FC Barcelona en un encuentro liguero ante el Real Betis. Xavi Hernández era testigo de su calidad y le daba una oportunidad para disputar sus primeros minutos con la camiseta del Barça.

Así, en este período corto de tiempo, el futbolista ha pasado de ser una joven promesa a convertirse en uno de los líderes del equipo entrenado por Hansi Flick.

De hecho, durante la temporada 24-25 dejaba unas estadísticas de crack: 18 goles y 25 asistencias en 55 partidos. Uno de los héroes del doblete Liga y Copa del Rey.

Por esa razón, había gran expectación de ver a Lamine Yamal ya con 18 años y con una mayor madurez en su juego. A eso había que sumarle que en esta temporada debutaría con el dorsal '10' de leyendas del club como Leo Messi o Ronaldinho.

Además, el futbolista había tenido un verano que había acaparado titulares entre sus escapadas con Fati Vázquez y su polémica fiesta de cumpleaños que tanto dio que hablar.

Llegó su debut ante el Mallorca y dio un rendimiento más que notable, con una asistencia y un gol en los últimos minutos. Lamine estrenó nueva celebración haciendo el gesto de colocarse una corona sobre su cabeza.

Dicha celebración no ha pasado por alto entre aficionados y periodistas, muchos aplaudiendo el gesto del jugador mientras otros siendo críticos ante su acción.

No podía faltar en El Chiringuito de Jugones, donde aunque Josep Pedrerol consideró como una broma divertida que Lamine hiciese el gesto de ponerse una corona, Edu Aguirre señaló al futbolista.

"Creo que asume demasiado riesgo. Lamine, con 18 años, autoproclamándose el Rey, poniéndose la corona o diciendo que había nacido para esto, y luego pierde contra Portugal", aseguraba el periodista.

El punto de Aguirre es que considera que, aunque el futbolista dio una increíble actuación, considera que asumir tantos galones y responsabilidades tanto en el equipo como consigo mismo a su corta edad podría perjudicarlo a largo plazo.

"Tiene mucho más que perder que ganar diciendo esas cosas. Cuando pierda, la presión será terrible. Cuando el Barcelona empiece a perder —y no hablo solo de que lo eliminen en unas semifinales, sino de pasar un año sin ganar nada—, la presión y los focos estarán sobre un chaval de 18 años. Tiene mucho más que perder actuando así", afirmaba en plató.

Lo cierto es que Lamine ya había mostrado esa celebración durante la gira de pretemporada en Asia como una conmemoración de que, al igual que otros '10' del FC Barcelona, él también se pondrá la corona de Rey.

Después de llevarse LaLiga, Copa del Rey y Eurocopa en el último año, Lamine Yamal tiene dos grandes retos por delante esta temporada: la UEFA Champions League y el Mundial de 2026 con la selección española. El jugador deberá asumir sus galones y tratar de llevar a sus equipos hacia el éxito.