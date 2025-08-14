El recado de Cristóbal Soria a Nico Williams: "Jugando en el Athletic Club, Betis o Sevilla jamás va a ser top mundial"

Ha pasado más de un mes desde que Nico Williams anunció su renovación por el Athletic Club hasta 2035, acabando así con el culebrón del verano sobre su posible salida al FC Barcelona.

Sin embargo, el tema todavía sigue generando discusión dado que jugadores del club bilbaíno siguen elogiando la decisión del pequeño de los Williams y muchos aficionados culés siguen molestos por su rechazo.

De hecho, en El Chiringuito de Jugones, Cristóbal Soria no tardó en ser muy crítico con la decisión de Nico, señalando el efecto negativo que podría traer sobre su carrera.

Nico, señalado

Desde la temporada pasada había rumores sobre una posible marcha de Nico Williams hacia el FC Barcelona. El conjunto blaugrana se frotaba las manos ante la posibilidad de juntar en sus bandas a la letal dupla de la Selección española: Nico Williams-Lamine Yamal.

Finalmente, el mercado de fichajes pasado Nico optó por quedarse para poder ayudar a su club a alcanzar puestos de Champions, objetivo que finalmente consiguió.

Este mercado de fichajes el rumor volvió a resurgir, esta vez con más fuerza. El futbolista no veía con malos ojos ponerse a las órdenes de Flick, aspirar a ganarlo todo y compartir vestuario con varios viejos amigos de la Selección.

De hecho, todo apuntaba a que Nico abandonaría San Mamés rumbo a la Ciudad Condal, incluso muchos aficionados llegaron a vandalizar pinturas con su cara e incluso su propio coche.

No obstante, el '10' del Athletic optó por prolongar su vínculo con el club firmando un contrato hasta 2035 con el que pasaría a ser el futbolista mejor pagado de la plantilla. Era un acto de fe y de confianza hacia el hogar que le veía crecer. Una decisión que tanto su hermano Iñaki como el capitán Unai Simón han llegado a elogiar.

Ahora, rechazar al FC Barcelona es algo que no sentó del todo bien entre los aficionados culés. Quedarse con la miel en los labios ante la posibilidad de sumar a uno de los mejores extremos del mundo provocó enfados entre los culés.

Todo apunta a que el jugador estuvo cerca de sumarse al conjunto blaugrana pero debido a su problema para inscribir jugadores, que todavía le sigue acechando, nadie le podía garantizar que fuese inscrito para la temporada 25-26 por lo que Nico eligió quedarse en su casa.

Así, Unai Simón recientemente en rueda de prensa habló sobre lo que significaba para los canteranos que un jugador como Nico optase por quedarse en lugar de marcharse a otros grandes de Europa. Unas palabras que no sentaron del todo bien para Cristóbal Soria.

"Seguro que va a ganar lo mismo o más de lo que le ofrecían en el Barcelona, pero —que nadie se me moleste— para ser top mundial no puedes jugar ni en el Athletic Club de Bilbao, ni en el Sevilla, ni en el Betis. Esto es así, depende de nada. Para ser top mundial no puedes jugar ni en el Sevilla, ni en el Betis, ni en el Athletic", aseguraba el tertuliano del programa.

Soria llegó a plantear una comparativa con el Nápoles y cómo, pese a ser un equipo que compite por todo, no tiene estrellas reconocidas en su plantilla.

"Escúchame: el Nápoles ha ganado la liga italiana, ¿hay algún top mundial en el Nápoles? Los aficionados del Athletic Club de Bilbao me tienen que entender, porque para ellos el Athletic es lo más importante, igual que para mí pueda serlo el Sevilla o, para Capi, el Betis", señalaba.

Ante el enfado del resto de tertulianos, Soria llegó a buscar apoyo de Capi, exjugador y aficionado bético. "Pero, Capi, sabemos que hay tres o cuatro escalones por encima del Sevilla, del Betis o del Athletic Club de Bilbao. ¿Es correcto?", indicaba.

Una cuestión que Capi respondió muy rotundamente: "Al final lleva razón. Un jugador que quiera optar a un Balón de Oro, etc., sin jugar en un Madrid, un Barcelona, un Bayern o un Manchester City… es muy difícil. Lo que pasa es que lo que estamos valorando, y lo que está comentando Unai, es que a nivel de club y con la cantera, es un potencial mantener a un jugador como Nico Williams".