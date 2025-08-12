Las claves del Tirol - Real Madrid:
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | ¡Gol de Mbappé!
57' (0-3) ¡Gooool del Real Madrid! Gran pase de Tchouaméni, que deja completamente solo a su compatriota. Mbappé define a la perfección y sella su doblete para sentenciar el encuentro.
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | El primo de Sabitzer
54' (0-2) En el Tirol está jugando Thomas Sabitzer, primo de Marcel Sabitzer, jugador del Borussia Dortmund.
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | Sigue el dominio blanco
51' (0-2) El patrón del partido se mantiene respecot a la primera parte. El Real Madrid sigue dominando y los locales apenas pasan del centro del campo.
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | ¡Otro larguero para Güler!
48' (0-2) ¡La tuvo Güler de falta directa! Segundo disparo contra el poste para el turco en lo que va de partido. Era un golazo.
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | ¡Comienza la segunda mitad!
45' (0-2) ¡Comienza la segunda mitad! Sin cambios en las filas de Xabi Alonso. El Tirol ha cambiado a casi todo el equipo. Hasta nueve sustituidos.
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | ¡Descanso!
45' (0-2) ¡El partido se marcha al descanso! Ventaja para el Real Madrid gracias a los goles de Militao y Mbappé.
WSG Tirol - Real Madrid, en directo |Salta un espontáneo
44' (0-2) El partido se ha detenido después de que un espontáneo haya ingresado en el terreno de juego. Se lo llevan los operarios de seguridad
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | Presión alta de los de Xabi
40' (0-2) Uno de los detalles más interesantes del partido es ver al Real Madrid presionar de forma constante. Se está haciendo notar en ese aspecto el debutante Álvaro Carreras.
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | Providencial Tchouaméni
33' (0-2) Primera vez que el Tirol tiene opciones de amenazar la portería rival. Se quedaba solo Hinterseer, pero el mediocentro francés completó un tackle perfecto para frustrar la ocasión. Se hizo daño el delantero y se marcha sustituido por Mahamadou Diarra.
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | Los locales no pasan del centro del campo
30' (0-2) Cumplida la media hora de partido, los locales apenas han logrado cruzar la línea divisoria. Courtois es un espectador hasta ahora. El Real Madrid mueve el balón con calma después de haber cosechado una importante ventaja con los goles de Militao y Mbappé.
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | Vinicius, activo pero desacertado
24' (0-2) Muy activo el brasileño en los primeros minutos de partido, pero sin demasiado acierto. Participa, baja a recibir e intenta desbordar, pero le está fallando el último regate o el último pase al 7 del Real Madrid.
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | ¡La tuvo Brahim!
20' (0-2) Nueva ocasión para el Real Madrid. Buen pase en profundiad de Huijsen, que deja detalles de su buen desplazamiento en largo en cada ocasión, que pone a Brahim en ventaja. Le pega demasiado escorado y el chut se va desviado. Dominio total de los blancos.
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | Los locales, sin reacción
15' (0-2) El Real Madrid domina sin oposición. Los dos goles han hecho mucho daño al Tirol
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | ¡Gol de Mbappé!
12' (0-2) ¡Gooool del Real Madrid! ¡El segundo lo firma Kylian Mbappé! Buena acción de Güler, que filtra un pase medido para Mbappé. El francés recibe y ejecuta a la media vuelta para mandarla a la red. Se pone el partido muy de cara para los de Xabi.
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | ¡Gol de Militao!
10' (0-1) ¡Gol del Real Madrid! ¡Gol de Militao! En el regreso del central a la titularidad tras su grave lesión, se anota el primer tanto del partido con un remate de cabeza. Estaba rondando el gol el Real Madrid
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | Doble ocasión frustrada
8' (0-0) ¡Doble paradón de Stejskal ante los chuts de Güler y Militao!
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | ¡Al larguero Gûler!
7' (0-0) ¡Al larguero el disparo de Arda Güler! Buen zurdazo del turco desde la esquina derecha del área, que se va envenenando y acaba siendo repelido por el larguero.
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | Avisa Mbappé
6' (0-0) ¡Aviso de Mbappé! Le pegó el francés desde fuera del área y obliga al guardameta rival a estirarse. Primera ocasión del partido.
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | Córner para los blancos
5' (0-0) Primer córner del partido, a favor del Real Madrid. Vinicius lo intenta por la banda, muy insistente por ahora.
WSG Tirol - Real Madrid, en directo | Ceballos toma el mando
3' (0-0) Domina el Real Madrid, aunque sin peligro por ahora. Dani Ceballos lleva la manija del equipo desde el centro del campo, con galones.