Las redes explotan contra Sonia Bermúdez como sustituta de Montse Tomé: "Es otra entrenadora sin experiencia"

La RFEF ha anunciado la destitución de Montse Tomé como entrenadora de la Selección española después de llevarlo a votación y aprobar su salida del puesto.

En su lugar se ha decidido que la que ocupe su sitio es Sonia Bermúdez. La actual seleccionadora sub-23 pasará a hacerse cargo de las jugadoras de cara al Mundial de 2027.

Esta decisión no ha tardado en sembrar críticas por parte de aficionados y expertos en el ámbito deportivo, cargando contra la falta de experiencia de Bermúdez en los banquillos.

Sonia Bermúdez, señalada

Montse Tomé llegó como seleccionadora en el año 2023 después de los escándalos de Rubiales y Jorge Vilda. Su segunda al mando pasó a ocupar el lugar de entrenadora principal con tres grandes retos por delante: la Nations League, los JJ.OO. y la Eurocopa.

De hecho, su contrato estaba pactado para finalizar el 31 de agosto de este año, es decir que después de su rendimiento en las diferentes competiciones se decidiría su futuro.

La entrenadora tuvo un gran estreno con la Nations League, ganando por primera vez la competición para la Selección femenina.

Lo mismo no se pudo decir de los JJ.OO. y la Eurocopa. En el primer caso, España cayó derrotada en semifinales con un contundente 4-2 frente a Brasil. Ni siquiera se pudo conseguir un tercer puesto porque Alemania les superó por 0-1.

Por su parte, la Eurocopa prometía ser la competición que redimiese el rendimiento de la Selección en los JJ.OO. Las de Montse Tomé llegaron hasta la final para luego perder en los penaltis contra Inglaterra y dejar pendiendo de un hilo el futuro de la seleccionadora.

A los días finalmente se anunció lo esperado: Montse Tomé era destituida y no seguiría al frente de la Selección. En su lugar se ha anunciado que Sonia Bermúdez tomaría el cargo tras su paso como entrenadora de la Selección Sub23.

Este movimiento por parte de la RFEF no ha sentado del todo bien entre aficionados de la Selección, así como de diferentes periodistas deportivos.

Por ejemplo, David Orenes, periodista de Eurosport, cargó contra la decisión de la Federación.

"Desde 1988, los entrenadores de la Selección han seguido un patrón similar: Quereda fue elegido a dedo, con casi nula experiencia como entrenador, y se mantuvo 27 años en el cargo. Jorge Vilda llegó desde las categorías inferiores, también con escasa experiencia, y estuvo 8 años al frente", aseguró sobre los dos entrenadores previos a Tomé y Bermúdez.

También hubo palabras sobre la nueva seleccionadora y su anterior. "Montse Tomé, segunda entrenadora de Vilda, asumió el puesto sin experiencia como entrenadora principal. Ahora, Sonia Bermúdez, procedente igualmente de las categorías inferiores, llega con el mismo perfil. Seguimos igual", señaló.

Mientras, otros aficionados lo calificaron de "Lamentable" o resaltaron que su única experiencia en los banquillos más allá de la RFEF, era "entrenar un cadete".

Antes de su paso como entrenadora del cadete femenino del Real Madrid y en el combinado sub19 y sub23 de la Selección, Bermúdez tuvo una gran carrera como futbolista.

Jugó con diferentes equipos como el Sporting de Huelva, el Rayo Vallecano, el FC Barcelona, el Atlético de Madrid y el Levante, alcanzando diferentes Copas de la Reina y Ligas F. Además, es la tercera goleadora histórica del club culé por detrás de Jenni Hermoso y Alexia Putellas.