El palo del periodista deportivo Santi Giménez a Ter Stegen por su actitud con el Barça: "Se ha comportado como un niño"

Ter Stegen ha sido operado de forma exitosa de su nueva lesión en los lumbares, lo que le supone una baja "pendiente de disponibilidad" según el FC Barcelona, mientras que el jugador alemán defiende que su recuperación tardará tres meses.

Este comunicado del guardameta supone otro capítulo de su conflicto con el conjunto culé y el deseo del futbolista de continuar jugando en la Ciudad Condal.

Así, todas estas acciones de Ter Stegen con el equipo y sus compañeros no han tardado en atraer críticas por parte de la prensa, entre ellos Santi Giménez en el Larguero de SER.

Ter Stegen, señalado

Desde la temporada pasada y debido a la salida de Sergi Roberto, Ter Stegen fue nombrado primer capitán del equipo y que demostraba su rol como líder en el vestuario culé.

Sin embargo, a principios de la 2024-25, el guardameta cayó lesionado de la rodilla derecha por una rotura completa del tendón rotuliano y que provocaba que se perdiese gran parte de la temporada.

Durante este tiempo, el jugador perdió su rol de titular en el club en favor de Szczęsny, con la consecuencia de que en este mercado de fichajes, el equipo optase por contratar a Joan García y renovar al polaco.

Con estos dos porteros, el FC Barcelona hacía evidentes sus intenciones de no contar con el futbolista alemán, mientras que este no demostraba intención alguna de abandonar el Camp Nou.

Ahora con su recaída de la lesión, Ter Stegen estará de baja durante los próximos meses, pero mientras el equipo culé prefiere no revelar una fecha, el guardameta ha comunicado que su baja será de tres meses.

Esta diferencia de afirmaciones se debe a que si el alemán está de baja cuatro meses, entonces puede ser considerada una lesión de larga duración por LaLiga, lo que permitiría la inscripción de Joan García para la próxima temporada. Algo que parece que Ter Stegen quiere evitar.

La acción del jugador ha provocado que lleguen críticas hacia su actitud no solo ahora sino durante la campaña. Precisamente ha sido el periodista Santi Giménez el que ha señalado al guardameta en el programa El Larguero de SER.

"Para mí se ha equivocado más Ter Stegen clarísimamente", señaló. "Desde el final de la temporada pasada le hizo un mobbing impresentable a Szczęsny y luego a Iñaki Peña".

El periodista mencionó los diferentes movimientos del jugador en la pasada temporada: "Declaró que él solo quería volver a jugar para poder ir con Alemania a la Nations League. Eligió los momentos de gloria y eludió los momentos complicados, algo que para un capitán del equipo no puede ser de recibo".

Y eso no fue todo. "Se presentó en Sevilla para levantar la Copa del Rey y no viajó a Milán para la eliminatoria de Champions. Por ejemplo, Koundé cogió un viaje en turista para acompañar a sus compañeros. Pero ahí no había la gloria, no quiso estar", apuntó.

Además, Giménez compartió lo ocurrido cuando el conjunto culé ganó LaLiga. "Como estaba enfadado porque no jugaba, boicoteó parlamentos a toda la gente que estaba esperando que hablara en el estadio. Me parece que se ha comportado como un niño pequeño, como una criatura", declaró el periodista.

Así, con su comunicado anunciando su tiempo de baja, es "la guinda" de sus acciones para el tertuliano. "Para mí, la mayor cagada ha sido no acompañar a sus compañeros en Milán".