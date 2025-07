El dardo de Ángel García a Montse Tomé: "No debe seguir, no ha hecho nada para entrenar a las mejores del mundo"

Después de protagonizar un gran rendimiento a lo largo de la competición, finalmente España cayó derrotada en la Eurocopa femenina en los penaltis frente a Inglaterra.

Desde entonces, más allá de las enhorabuenas a la selección por su subcampeonato, no han tardado en llegar las críticas por parte de aficionados, periodistas y expertos hacia la entrenadora Montse Tomé.

La seleccionadora finaliza su contrato este mes de agosto por lo que su futuro está en el aire, aunque el periodista deportivo Ángel García tiene muy clara la decisión que se debería tomar.

Montse Tomé, señalada

Después de la despedida de Jorge Vilda y la polémica de Luis Rubiales, Montse Tomé fue nombrada como seleccionadora de España en septiembre de 2023.

La entrenadora venía de ser la segunda de Vilda y encontró su oportunidad para tomar las riendas de un equipo que acababa de ganar el Mundial.

A pesar de que su inicio venía marcado por su vínculo con Vilda y Rubiales, Tomé se ganó el favor de los aficionados ganando liderando a España a su primera Nations League y encontrando una unidad en el vestuario.

No obstante, la seleccionadora falló en conseguir una medalla en los JJ. OO. y hace escasos días en que la selección pudiese llevarse su primera Eurocopa.

Por ello, dado que su contrato finaliza este mes de agosto, hay ciertos rumores sobre su futuro y si finalmente seguirá al frente de la selección o no.

Este tema no ha tardado en generar debate y discusión en El Partidazo de COPE, donde el periodista y comentarista deportivo Ángel García fue muy contundente con la entrenadora.

"Montse Tomé no ha hecho nada para ser la entrenadora del mejor equipo del mundo y no merece seguir siendo la seleccionadora del mejor equipo del mundo", afirmaba García al inicio de su participación.

Las palabras del periodista resonaron entre el resto de tertulianos que cuestionaron que le hubiese ido mal al frente de la selección, a lo que respondió lo siguiente: "En las dos competiciones en que ha participado: España era favorita al oro olímpico y se quedó sin nada, y España era favorita a ganar la Eurocopa y se ha quedado sin nada. O sea que bien no le ha ido. ¿A casa ha traído algo? La medalla de plata. Pues eso, en los Juegos ni eso".

También hubo mención a la Nations League, cosa que el periodista aplaudió pero cuestiona que Tomé entrene a España. "Jugaron muy bien y ganaron. España es el mejor equipo y de largo, le preguntas a cualquier futbolista y te va a decir eso. ¿Sabes a cuántos equipos había entrenado Montse Tomé antes de ponerse al frente de la mejor selección del mundo? A ninguno", señaló.

Por ello, García fue muy claro con el futuro de la entrenadora: no debe continuar. "Se decía que no había ningún motivo deportivo para echar a Montse Tomé. Si quieres te digo yo unos cuantos. No se toma la decisión por los penaltis", declaró.

"España fue a los JJOO como la mejor selección del mundo, le preguntes a quien le preguntes. ¿Quién está al frente de la mejor selección del mundo? Por palmarés no está ni entre las mil mejores y por rendimiento no está ni entre las cien mejores", apuntó el periodista.

García hizo un repaso con el historial de España en sus últimas competiciones: "Más allá de palmarés y experiencia, tú coge los dos últimos torneos que ha participado España. Fuiste a los JJOO, casi te echa Colombia, que lo salvas de milagro, te paliza Brasil y te quita Alemania la medalla de bronce. Vas a la Eurocopa y te pasa lo mismo"

No faltó una comparativa con la selección masculina. "La mejor selección española a nivel masculino, con Xavi, Ramos, Casillas, Iniesta... ¿Primero quién los entrenó? Un tal Luis Aragonés que algo de experiencia tenía y de currículum. Luego llegó Vicente del Bosque bicampeón de Europa. ¿Quién ha entrenado a la mejor generación del fútbol femenino? Jorge Vilda y Montse Tomé. Mirad sus currículums", aseguró Ángel García.

La decisión del futuro de Montse Tomé al frente de la selección se revelará en las próximas semanas dado que su contrato finaliza el 31 de agosto. Con la nueva directiva en la RFEF, la decisión es un misterio hasta el momento.