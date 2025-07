Iturralde González, exárbitro, no da tregua al CTA y carga contra Chema Alonso: "Ponen un hacker por encima de árbitros"

El pasado 26 de junio, la Comisión Técnica de Árbitros (CTA) anunció el cese de toda su cúpula, por lo que había cierta expectación sobre quiénes formarían la organigrama de la Federación.

La RFEF anunció a Francisco Soto Balirac como presidente del CTA el pasado 2 de julio, y en el día de ayer se revelaron los diferentes nombres para cada una de las áreas clave del arbitraje de cara a la próxima temporada.

Así, las revelaciones han generado bastantes críticas por parte de aficionados, periodistas y expertos. Uno de ellos ha sido Iturralde González, un exárbitro que no ha dudado en señalar a este nuevo organigrama que conforma la CTA.

La nueva cúpula del CTA

Como parte de un proceso de modernización estructural, la Federación de Fútbol puso en marcha una nueva reorganización del CTA para así dar respuesta a las necesidades actuales del fútbol nacional.

El 26 de junio se anunciaba el cese de toda la cúpula, destituyendo al presidente Luis Medina Cantalejo, el adjunto a la presidencia Antonio Rubinos Pérez y al director del VAR Carlos Clos Gómez, entre otros.

El primer rostro nuevo en anunciarse fue el de Francisco Soto Balirac como presidente del CTA, quien tenía un gran trabajo a la hora de formar su nuevo organigrama directivo para tener un fútbol más transparente, independiente y objetivo.

De tal manera, al fin se revelaron esos nombres y con grandes sorpresas. David Fernández Borbalán como responsable técnico, Eduardo Prieto Iglesias como responsable VAR o el informático Chema Alonso en el área de Innovación tecnológica e IA.

Esta última incorporación ha causado bastante controversia dado que, en sus redes sociales, Alonso se ha mostrado como un aficionado del Real Madrid en numerosas ocasiones.

Todo el tema de la reestructuración y Chema Alonso llegó al Larguero de SER, donde el exárbitro Iturralde González fue muy directo y tajante con su respuesta.

"En esta llamada "regeneración arbitral", han cambiado por completo al cuerpo directivo y también al cuerpo técnico: en total, unas siete u ocho personas. De todos los que estaban el año pasado, solo ha quedado una", afirmaba el colegiado. "Pero es un hecho que la única persona que permanece es Yolanda Parga, quien, casualmente, está casada con el delegado de campo del Real Madrid".

Su participación no quedó ahí dado que sus críticas llegaron a otros integrantes del CTA: "Tampoco me parece correcto que se ponga al mismo nivel a personas como Fernández Borbalán, Yolanda Parga o Prieto Iglesias con alguien que no ha sido árbitro, como es el caso de Chema Alonso, un informático. No me gusta que se le otorgue el mismo estatus que a árbitros de élite. No corresponde".

También cuestionó el título de comité de expertos del organigrama. "Y lo del "comité de expertos" me genera muchas dudas. ¿Expertos en qué? ¿En arbitraje? ¿En fútbol? Es como si a mí me llevaran como “experto” a entrenar a un equipo de Primera División. Por ejemplo, Negredo o el próximo entrenador del Sevilla serán expertos en lo suyo, pero nunca podrán ser expertos en arbitraje. Y, sin embargo, se va a permitir que se integren también en esta área", aseguraba González.

El exárbitro dejó una reflexión sobre este cambio y lo que les espera en esta próxima temporada liguera. "Me preocupa, sinceramente. Esta nueva junta directiva, viendo lo que le ocurrió a la anterior, va a tener que andar con mucho cuidado con cada paso que dé. No vaya a ser que, como les pasó a los anteriores, empiecen a hacerles vídeos y terminen también pidiendo sus cabezas", señaló.