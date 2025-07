Álex Corretja, contundente con Alcaraz tras su derrota en Wimbledon: "Le viene bien, su tenis tiene que evolucionar"

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se vieron cara a cara en Wimbledon, en un encuentro en el que el italiano pudo vengarse del murciano después de caer derrotado cinco veces en sus últimos enfrentamientos.

Todo apuntaba a ser un gran juego entre el #1 y el #2 de la clasificación ATP. Sin embargo, Sinner demostró su poderío y, pese a arrancar perdiendo, pudo darle la vuelta al resultado hasta alcanzar la victoria.

Así, la derrota de Carlitos no pasó por alto entre los diferentes programas deportivos como Carrusel Deportivo, donde el extenista Álex Corretja dejó un análisis muy directo sobre el rendimiento de su compatriota.

Alcaraz, derrotado

Después de que Carlos Alcaraz venciese a Taylor Fritz y Jannik Sinner a Novak Djokovic en semifinales de Wimbledon, el enfrentamiento entre ambos rivales era inevitable.

Ya eran viejos conocidos. En sus recientes duelos en Indian Wells, Roland Garros, Pekín, Roma y en el último Roland Garros, Sinner olió la derrota y se la tenía jurada. El italiano trataría de mantener su #1 en la clasificación de la ATP y demostrar su gran habilidad con la raqueta.

De tal manera, si bien Alcaraz empezó venciendo en el primer set, el tenista italiano le dio la vuelta al resultado y se impuso hasta vencer definitivamente al originario de Murcia.

Carlitos no pudo alcanzar la victoria. Por ello, con las grandes expectativas que trae el tenista, su rendimiento y partido fue tema de análisis en el programa Carrusel Deportivo de la SER. Un experto en la materia como es Álex Corretja se encargó de explicar las causas detrás de la caída de Alcaraz.

"Creo que hemos de ser sinceros y reconocer que Sinner ha sido mejor. Ha impuesto su ritmo y ha impuesto una velocidad y estabilidad que viene demostrando durante muchos meses y milagrosamente el único que ha sido capaz de darle la vuelta en muchas ocasiones ha sido Carlos", aseguró Corretja.

El extenista explicó que en sus pasados enfrentamientos, Carlitos venció por los pelos, pero en Wimbledon no pudo conseguir eso. "Se salvó por la campana en Roland Garros, pero en esta ocasión Sinner ha jugado a un nivel estratosférico. Alcaraz llegaba muy bien a esta final, no había perdido ni un partido de los últimos 24. Estaba en la final eufórico. Gana el primer set a alguien que superó en Roland Garros después de de remontar un partido que estaba prácticamente perdido", afirmó.

A partir de ahí, el colaborador de Carrusel Deportivo fue contundente con cómo Alcaraz afrontó el resto del juego: "No me parece ilógico que la sensación era de que Carlos no estaba jugando el set de la vida e iba por delante. El problema ha sido que cuando ha subido el nivel su rival, se ha desesperado mucho, se ha visto un poco inferior y resignado tácticamente. Incluso te diría que emocionalmente".

Sin embargo, Corretja trató de explicar las causas detrás de la derrota de Alcaraz por las que no pudo aguantar frente a Sinner. "Lo que ha aguantado en las últimas semanas es muy difícil. Conlleva una fatiga y un peaje. Creo que es de resaltar lo que ha hecho Sinner y felicitarle. Carlos va a tener que seguir evolucionando en cosas en su tenis, cosa que creo que le viene bien también de cara al futuro", apuntó el extenista.