Tomás Roncero, tajante con la renovación de Nico Williams: "El Barcelona ha protagonizado un ridículo histórico"

El pasado viernes, Nico Williams puso fin al culebrón del verano con su renovación con el Athletic Club de Bilbao. Un nuevo contrato que vincula al futbolista nacido en Pamplona con su club durante la próxima década y que aleja las posibilidades de unirse al FC Barcelona.

La noticia cayó como un jarro de agua fría entre los aficionados culés que veían cómo el tan deseado futbolista prolongaba su asociación con el Athletic Club en lugar de unirse a su amigo Lamine Yamal en la ciudad Condal.

Un anuncio tan inesperado que no tardó en hacerse eco entre los periodistas y tertulianos, especialmente en el Chiringuito de Jugones. En el famoso programa presentado por Josep Pedrerol, Tomás Roncero protagonizó una participación en la que fue tajante con el FC Barcelona.

Roncero no perdona

Desde su comunicado, la noticia de la renovación prometía convertirse en el gran tema de discusión en el programa. Lo cierto es que, desde la pasada temporada, el futbolista ha protagonizado diferentes rumores acerca de una posible vinculación al FC Barcelona.

Ya sea por Laporta mostrando públicamente su interés de fichar al jugador o Lamine Yamal compartiendo su deseo de compartir vestuario con Nico más allá de la selección española, la posibilidad del fichaje apuntaba a ser un nuevo culebrón. ¿Ficharía o no ficharía?

De hecho, la propia afición del Athletic Club llegó a vandalizar su mural bajo el mensaje de "Rata de mierda". Los ambientes estaban tensos y todos los movimientos del jugador se vigilaban bajo especial atención.

Así, el futbolista durante la mañana del 4 de julio anunciaba la prolongación de su contrato con un mensaje donde mostraba su cariño por el club. Sin embargo, el mensaje no acabó de calar del todo bien entre la afición culé, que veía otra temporada más cómo Nico rechazaba su oferta.

Ese enfado se pudo ver en El Chiringuito de Jugones durante las participaciones de los tertulianos Jota Jordi y Carme Barceló. Ambos mostraron su disconformidad con la decisión del jugador así como su falta de "compromiso" con el FC Barcelona.

No obstante, el plató se quedó en silencio cuando Tomás Roncero, reconocido seguidor y fanático del Real Madrid, opinó al respecto y fue muy directo con la situación.

"Me encanta cómo estáis todos aquí disfrazando la realidad. El Barcelona ha protagonizado un ridículo histórico. Está siendo hoy carne de memes porque la gente se ha restregado la cara por la mañana y han dicho: ¿se están quedando conmigo? ¿han trucado la noticia? ¿ha renovado Nico Williams y ha vuelto ocurrir lo del verano pasado?", señaló Roncero.

Su participación no quedó ahí, el tertuliano fue aún más tajante con el rechazo de Nico Williams al FC Barcelona: "Han hecho un ridículo institucional. No olvidemos lo que ha pasado. El Barcelona ha demostrado una debilidad institucional asombrosa. El Athletic Club es un equipo fuerte y ha jugado sus cartas".

No faltó mención al reglamento de LaLiga acerca del fair play por el que durante días, el FC Barcelona no pudo inscribir a su fichaje Dani Olmo y con el que, durante el programa, se comparó su caso con el de Nico Williams.

"Si tú no tienes garantía de inscribirlo, más despacio. Aquí no puedes decir: me llevo un kilo de naranjas de Valencia y ya te lo pagaré cuando pueda. Me lo pagas ahora que tengo tres compradores como el Bayern de Múnich o la Premier que me pagan a tocateja", afirmó el periodista.