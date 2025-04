La derrota ante el Valencia no entraba en los planes de la plantilla del Real Madrid. Con el pitido final de Cuadra Fernández, los rostros de los jugadores eran un poema ya que son conscientes de lo que supone no ganar en este tramo de la temporada. Sin embargo, el calendario no permite lamentaciones puesto que el martes tendrán un nuevo partido: la ida de los cuartos de final de la Champions ante el Arsenal.