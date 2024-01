Zaffelli, diseñador del circuito de Madrid: "Hay 3 ó 4 puntos para adelantar, pero para Alonso hay 4 ó 5"

Jarno Zaffelli, fundador y CEO de Dromo, la empresa que ha diseñado el circuito que albergará el Gran Premio de Madrid, es una figura clave en el día a día del 'Gran Circo'.

Spa-Francorchamps (Bélgica), Mugello (Italia), Sepang (Malasia), Singapur o Abu Dabi avalan un amplio currículum de trabajos en el que también aparecen ilustres enclaves del calendario de MotoGP como son Termas de Río Hondo (Argentina) o Mandalika (Indonesia).

Ahora, Zafelli desembarca en la capital de España con un objetivo: crear un circuito "único" que sirva de referencia para futuros trazados urbanos. "Quiero que sea el primero de su estándar", enfatiza en una entrevista con EL ESPAÑOL el mismo día en el que se presenta el nuevo Gran Premio de Madrid.

Spa, Singapur... ¿Es Madrid su mayor reto hasta el momento?

En este momento lo es. Y por muchas razones. Además de que se trata de un circuito completamente nuevo. Puedes ver la expectación que hay. Pero cuando hay tantas expectativas es muy difícil cumplirlas todas.

La dificultad de este proyecto viene por eso, por todas las ilusiones que se han generado. El nivel es alto y vamos a estar a la altura. Tenemos la oportunidad de hacer algo diferente a lo que hay en otros lugares. Aún estamos tratando de explotar todo el potencial que tiene este circuito, pero para saber hasta dónde podemos llegar necesitamos conocer la nueva regulación técnica de 2026.

¿Cuándo aparece la posibilidad de trabajar en el proyecto?

No me quiero equivocar. Te diría que los primeros contactos fueron en febrero de 2023. Nos invitan a la licitación y salimos adjudicatarios. El diseño lo entregamos en julio. Y desde la presentación del diseño... pues hasta el día de hoy. Hemos mostrado todo lo que hemos podido hacer hasta el momento.

Hay mucho apoyo institucional al proyecto.

Nosotros no entramos en eso. La relación con el Gobierno regional y local es un tema que compete a IFEMA.

No obstante, he de decirte que lo de la presentación de este lunes me ha sorprendido mucho. Sobre todo me ha ilusionado ver la energía y el apoyo que realmente tienen las autoridades que intervienen en el desarrollo del circuito. Es algo halagador.

Jarno Zaffelli, CEO de Dromo, durante la entrevista dentro de los salones de IFEMA Jose Verdugo

¿El Gran Premio de Madrid estará preparado para acoger carreras nocturnas en 2026?

No, de momento no. La idea de correr de noche es algo que la Fórmula 1 está utilizando para hacer frente a los usos horarios de América y Asia. Se hace para favorecer el horario europeo. Y aquí ya estamos en Europa. En este momento no tiene sentido hacer una carrera nocturna.

¿Es posible hacerla? Sí, es posible. Ya hemos desarrollado los planes para hacerlo y está dentro de nuestros diseños, pero no es el objetivo.

Se ha hablado mucho de las curvas peraltadas ¿Dónde van a estar? ¿Serán como las de Zandvoort?

En Zandvoort hay dos, aquí sólo tendremos una. Será la gran curva de Valdebebas la que tendrá el peralte. En cuanto a la pendiente y el ángulo... ya veremos. Nosotros queremos empujar en el diseño de esa curva, pero debe ser algo que apruebe la FIA. Será algo más grande que la que hay en Zandvoort pero no tan grande como Indianápolis.

Creo que va a ser uno de los puntos más reconocibles de este circuito. Queremos un trazado que lleve al límite al coche y al piloto.

Jarno Zaffelli, CEO de Dromo, durante su entrevista con EL ESPAÑOL dentro de los salones de IFEMA Jose Verdugo

Como vea Fernando Alonso esa curva... Se tira como hizo en Zandvoort

¿Te imaginas? Sería muy bonito ver a Fernando Alonso ganado aquí con 44 años. Creo que opciones tendrá. Carlos Sainz acaba de ganar el Dakar con 61 años. Se cuida mucho, va a intentarlo seguro.

El otro reto es el del paddock cubierto, el primero de la historia en Fórmula 1.

Efectivamente, este circuito va a ser el primero que tenga un paddok cubierto. Y es un reto. A mí me gustan muchas de las partes de este circuito y esta es una de ellas.

Lo creas o no, es un diseño que tiene unas implicaciones muy importantes. El hecho de que sea cubierto va a provocar que los equipos no vengan aquí con camiones, sino con los equipos de viaje que van a Abu Dabi o a Las Vegas.

Esto va a hacer que puedas situar al Gran Premio de Madrid dentro de un 'back to back' de tres carreras en el calendario muy fácilmente. Los camiones se van a poder mover por Europa mientras tú corres en Madrid. De esta manera, los equipos tienen dos semanas para llegar de un circuito a otro con sus camiones sin dejar de competir.

¿Existe la posibilidad de que el circuito discurra dentro de los pabellones de IFEMA?

Bueno, he oído muchos rumores. Lo que puedo decir es que si nos piden que pasemos por ahí seríamos capaces de acomodarlo. Lo tiene que permitir la FIA. Si quieren algo realmente diferente lo podemos hacer. Estoy seguro de que seríamos capaces de entregar algo que funcione en condiciones.

¿Qué están preparando para los aficionados?

Creo que los peraltes y todo este tipo de elementos hacen que los aficionados se sientan mucho más cerca del circuito. Todo está diseñado pensando en la posición de las tribunas y de las zonas VIP. Hemos querido que la gente esté lo más cerca de la pista posible. El objetivo es que disfruten con la mayor comodidad posible, van a ser más de 110.000 los aficionados que estén aquí en un futuro.

¿Alguna idea con el Real Madrid? La ciudad deportiva hace esquina.

Dependerá del promotor. Pero si te digo la verdad, ahora que me pones el ejemplo, en este circuito veo la posibilidad de construir sinergias muy importantes.

Un caso claro es el Jarama. El de IFEMA no es un circuito permanente y Madrid necesita un espacio que esté abierto todo el año para poder desarrollar las actividades propias de los días que no hay carreras.

Y no hablo solo de que vengan a competir fórmulas inferiores, creo que se necesita un espacio donde se puedan presentar experiencias, hacer negocios. Sería una gran noticia que se invirtiera en la modernización del Jarama. Tendrías un lugar desde donde impulsar permanentemente la Fórmula 1 en Madrid.

¿Cuánto tiempo crees que la Fórmula 1 puede quedarse en Madrid con este circuito?

Indefinidamente, el contrato que han firmado es muy largo y es una prueba de ello.

¿Dónde veremos los adelantamientos?

Si te fijas en lo que dice el simulador te salen 3 ó 4 puntos. Para el estilo de Fernando Alonso habrá 4 ó 5. Tienes la curva cinco antes del túnel, la curva 12 antes de la primera sección trasera, la 14 en el pabellón... habrá adelantamientos... Realmente creo que dependerá más de la nueva normativa.

¿Con qué circuito se comparará en unos años el Gran Premios de Madrid? ¿La gente pensará en Miami o en Singapur?

Es una buena pregunta. Creo que no se parece a ninguno de los dos. Miami no tiene los desniveles que tenemos aquí, es suave, plano. Y Singapur es un circuito que vive adaptado a una ciudad, con muchas curvas de 90 grados. Creo que Madrid es único y creo que será el primero de un nuevo estándar.

