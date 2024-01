El circuito híbrido de F1 de Madrid, a la altura de los mejores: 5,47 kms, 20 curvas y más de 300 km/h

La Fórmula 1 volverá a Madrid a partir de 2026. Este martes se anunció el acuerdo que trasladará el Gran Premio de España de F1 a la capital, donde un nuevo circuito semiurbano albergará la prueba del Mundial hasta, al menos, 2035. El trazado se emplazará en Ifema y se ha revelado cómo sería.

El nuevo circuito, sujeto al Reglamento Técnico de F1 de 2026 y a la homologación de la FIA, tendría una longitud de 5,47 kilómetros, 20 curvas y un tiempo estimado por vuelta 1:32:026. Serían un total de 55 vueltas. Habría cuatro zonas de adelantamiento, según el anteproyecto presentado, y se alcanzaría una velocidad máxima de más de 300 kilómetros por hora.

Por su distancia, el circuito de Madrid podría asemejarse a otros que están entre los 5 y 6 kms de longitud, que actualmente en el calendario serían: Baréin, Australia, Miami, Silverstone, Monza, Suzuka, Qatar, Las Américas y Yas Marina Abu Dabi. El trazado más parecido sería el de Miami, estrenado en 2022, con 5,41 kms y 19 curvas y situado en torno a otro emplazamiento emblemático de la ciudad, el Hard Rock Stadium.

Vídeo de presentación del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

La primera curva que se encontrarán los pilotos tras ponerse el semáforo en verde será un giro a izquierdas, coincidiendo con una salida del parking lateral dirigida a la Vía de Dublín, en paralelo a la M-40. Después, tras adentrarse en el túnel de Valdebebas, encararán a ciegas otra recta que desembocará en uno de los puntos fuertes del trazado: una curva peraltada similar a la de Zandvoort o Indianápolis.

Los coches pasarán por la ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas y, tras una serie de curvas, regresarán al recinto ferial a través de un segundo túnel. Antes de cruzar la meta, los pilotos afrontarán una última curva a derechas. De momento, no hay el paso por el interior de los dos pabellones de Ifema, pero el diseño no es el definitivo y en la presentación se auguraron "más sorpresas".

El trazado utilizaría los viales de Ifema, tanto del recinto actual como los futuros de la parcela de Valdebebas, además de apenas 1,5 km de vía pública. "El proyecto se beneficiará de unas instalaciones jamás imaginadas al servicio de un Gran Premio", anunció Ifema: "Más de 200.000 m2 de pabellones características cubierto; 10.000 metros de espacios de reuniones polivalentes y 10.000 plazas de aparcamiento".

La materialización del proyecto añadirá a su vez al recinto ferial nuevas construcciones, como sendos edificios que prolongarán los pabellones 1 y 2, para albergar un exclusivo Paddock Club -"cubierto, climatizado y con todas las facilidades para los equipos"-, entre otras infraestructuras. Respecto a la capacidad de asistencia, se estima comenzar con 110.000 espectadores, para rebasar los 140.000 en el quinto año.

Situado cerca del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y a sólo 16 kilómetros del centro de Madrid, el circuito de Ifema presume de contar con conexiones de transporte que facilitarán el acceso a los aficionados tanto en coche como en transporte público -autobús, tren y Metro-.

El artífice del circuito de Madrid

El diseño del circuito corre a cargo de Jarno Zaffelli, CEO de la empresa italiana Dromo y uno de los grandes artífices de las nuevas pistas y remodelaciones de varios trazados de la Fórmula 1 y MotoGP. Spa, Silverstone o Marina Bay (Singapur), vigentes en el calendario del Gran Circo, llevan su sello, pero su obra más reconocida es, precisamente, la reforma de Zandvoort.

Zaffelli fue el encargado de remodelar el circuito de los Países Bajos, que se había quedado anticuado y que reclamaba algún tipo de novedad para tratar de hacerlo más atractivo al público. El italiano acudió a la llamada de rescate y se le ocurrió la idea de peraltar las curvas 3 y 14.

El CEO de Dromo es un fan confeso del circuito de Suzuka (Japón), su templo de referencia: "Suzuka es la madre de todos los circuitos, el número 1. Cuando intento diseñar un circuito, Suzuka es el objetivo que me fijo. Tiene alma, y otros no la tienen. Por ejemplo, el circuito urbano de Valencia que utilizaron en la Fórmula 1 no tenía alma, era un buen circuito y bien construido, pero sin alma", llegó a decir hace unos años.

"Será un circuito de nueva generación, hecho para los coches del futuro y único en el panorama de la F1" Jarno Zaffelli, CEO de Dromo

Este martes, Zaffelli dio sus impresiones sobre el futuro circuito de Madrid: "Pretende unir todos los conceptos de innovación en un mismo lugar", arrancó su intervención el CEO de DROMO. "Será un circuito de nueva generación, hecho para los coches del futuro. Será algo único en el panorama de la Fórmula 1".

"Habrá un paddock totalmente cubierto, el único que habrá en la F1 [...] Diseñamos un circuito híbrido donde las emisiones serán mucho menores. En Ifema Madrid tuvimos la oportunidad de crear un circuito de Km 0. Algo que permitirá ahorrar notablemente", puntualizó.

"Habrá una curva espectacular, será un auténtico desafío para todos los pilotos y sus coches. Comienza en la entrada de Ifema, donde habrá más de 1.000 metros de recta. Habrá hasta cuatro puntos de adelantamiento. Un circuito único, en un contexto único en una ciudad como Madrid", sentenció. Madrid enciende las luces para recibir a la Fórmula 1.

