Atlético Madrid - Celtic, fútbol en directo: se queda con diez el equipo escocés por la expulsión de Maeda

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aún no habla de su renovación con el club rojiblanco hasta 2027, centrado en el día a día, ahora en el crucial partido de Champions League contra el Celtic en el estadio Civitas Metropolitano, donde el "gran apoyo de la gente invita" al equipo "a tener ese plus" que necesitará ante un duelo de alta intensidad.

"Tenemos que enfrentar el partido con la intención que se merece. Seguramente, en nuestro estadio esperamos un gran apoyo de nuestra gente, que siempre invita a tener ese plus que siempre hablamos que tiene el equipo. Nos enfrentamos a un rival que tiene buenos inicios y esperamos poder estar a la altura de lo que pide el partido", expresó en rueda de prensa tras el entrenamiento en Majadahonda.

"El Celtic es un rival que te quita mucho tiempo para resolver. En ese estado de presión que generan te quita tiempo para poder pensar. Tiene muy buena presión en campo tuyo. En el primer tiempo allí, más allá de no haber entrado bien al partido, no habíamos hecho un mal primer tiempo y en el segundo mejoramos, dimos un paso adelante para tener más gente ocupando el área, llegó el gol, pudo haber llegado un gol más...", repasó.

Diego Simeone en rueda de prensa EFE

"Fue un partido bastante parejo que, después, por la expulsión (de Rodrigo de Paul en el minuto 82 por doble amarilla) se terminó de quebrar para el lado más del Celtic y nosotros esperando que el partido terminara. No tengo ninguna duda de que va a ser un partido duro y difícil", abundó Simeone, que tiene claro que su oponente se moverá en los mismos parámetros en su visita al Cívitas Metropolitano.

"El Celtic despliega un fútbol que me gusta"

"Pienso que el Celtic va a jugar de la misma manera que lo hicieron en casa. Con el Feyenoord fue exactamente igual. En el partido con el Lazio, con el Feyenoord y con nosotros han mantenido ese espíritu de juego, porque lo ejecutan de una buena manera. No me imagino otra cosa que el inicio que han tenido en su casa", advirtió el técnico sobre su adversario, que ha sumado un punto de nueve posibles.

"Veo el grupo muy parejo. Los resultados lo demuestran. El Celtic ha merecido más en el partido con el Feyenoord y con el Lazio. Ahí vemos los números que, seguramente, de acá hasta el final terminaremos sacándonos puntos entre todos y aquel que tenga una mayor regularidad llegará al objetivo de pasar a los octavos de final", apuntó Simeone, que declaró su "respeto" al Celtic: "Despliega un fútbol que me gusta y tiene mucha valentía".

El Atlético llega al duelo tras su derrota del pasado viernes contra Las Palmas. "Hemos tenido cuatro días de recuperación para el partido siguiente. Es un partido extraordinario el que tenemos que jugar este martes, donde habrá muchísima gente en nuestro estadio, está la ilusión de parte del equipo de hacer un gran encuentro y corregir como siempre hacemos en estos días más que nada lo que pasó ante el Celtic, dejando un poco atrás lo que pasó en Las Palmas, y centrándonos en el momento que nos toca jugar ahora, que es el Celtic", dijo.

"Una parte importante de cualquier partido es la portería a cero. En todos los partidos de Champions hay goles, los equipos tienen buenos futbolistas, buena dinámica de juego, buenos delanteros... Está claro que nuestras fuerzas siempre han sido a partir de esa situación de tener la portería a cero y crecer como equipo. No cambiaremos. Buscaremos llevar el mayor tiempo posible de esta manera para que el equipo pueda llevar el juego donde puede hacer daño a un rival como el de este martes", remarcó.

Cuando fue preguntado por su renovación, como ocurrió en las anteriores ruedas de prensa, Simeone nombró su próximo rival: "Celtic".

Después, en otra cuestión, ya no enfocada sobre la ampliación de contrato hasta 2027, sino sobre si el mayor regalo que podría darle a la afición es la conquista de la Liga de Campeones, expresó: "Mi única meta es dar el máximo que tengo desde el día que llegué hasta el día que me vaya".