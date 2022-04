El deporte español exige su Ley de Mecenazgo: más becas, salidas laborales y más apoyo tras la retirada

Los deportistas han mantenido históricamente una dura lucha para poder tener más derechos y facilidades antes, durante y sobre todo después de sus carreras deportivas. Estos exigen que las autoridades y las instituciones les apoyen para que puedan tener una retirada digna después de décadas de dedicación a la competición de élite y dentro de una exigencia singular.

Los atletas siempre se han quejado de que sus vidas giran en torno al deporte como lo hacen disciplinas como el fútbol, el baloncesto o el tenis, especialmente en categorías masculinas. Sin embargo, después no pueden tener una vida tan cómoda como tienen estos deportistas de primer nivel porque sus ganancias no les permiten tener un retiro dorado. Tienen salarios muy bajos, demasiado dependientes de sus éxitos al más alto nivel y no se pueden permitir una temporada mala porque en muchas ocasiones les lleva a la precariedad tras la pérdida de las pocas becas que se ponen en juego.

Esto hace que después de decir adiós a la élite no puedan vivir de sus rentas o tener una posición más o menos acomodada. E incluso muchos se ven obligados a tener que llevar una doble vida y tener un trabajo aparte de su actividad deportiva, reduciendo así sus horas de descanso y de entrenamiento, poniéndoles en desventaja respecto a otros deportistas de otros países que tienen más facilidades.

Por ello, un grupo de deportistas cántabros se ha puesto ahora de acuerdo para reivindicar a través de un importante acto que este tipo de políticas tienen que ser revisadas. Bajo la figura de Ruth Beitia como la integrante más famosa y mediática de este grupo, han solicitado la entrada en vigor de una Ley de Mecenazgo del deporte español así como de otros principios como el mayor apoyo de las instituciones al deporte escolar. Es necesario y fundamental que exista una regulación sobre este asunto.

Ruth Beitia en Londres 2012 Reuters

La Ley de Mecenazgo

Ruth Beitia, Jan Abascal, Laura Nicholls y Óscar Barrena han sido los encargados de impulsar este proyecto que debería culminar en la salida a la luz de esa Ley de Mecenazgo. No obstante, también han intentado potenciar otros asuntos que son igualmente importantes y que tocan de cerca al deporte español.

Todos ellos son medallistas olímpicos y saben lo que es tocar el cielo en sus disciplinas. Sin embargo, también saben lo que es pasar verdaderos problemas y sentir la precariedad y la falta de ayudas presentes en muchas disciplinas. Además, cada uno procede de un campo diferente. Una atleta, un regatista y un jugador de hockey ya retirados y una jugadora de baloncesto todavía en activo. Todos comparten tierra y patria, pero también un motivo de lucha.

A través de un acto celebrado en el Parlamento de Cantabria, han hecho pública la necesidad de la creación de una Ley de Mecenazgo y de otros aspectos como el impulso al deporte escolar y el aprovechamiento de los deportistas en el ámbito empresarial con el fin mejorar su entrada en el mundo laboral. Muchos de ellos dedican su vida entera al deporte, incluso habiendo podido cursar algunos estudios, pero salen a buscarse la vida con 35 o 40 años sin ninguna experiencia, con lo que eso supone para ellos o para cualquier persona que busca un trabajo.

La situación ha mejorado, pero eso no es excusa para que se detenga: "El deporte ha vivido un cambio enorme en estos cuarenta años, no es ni parecido. No estaba bien considerado quien hacía deporte, hubo un cambio radical a partir de los Juegos Olímpicos de Barcelona, que cambió el estatus social del deportista. Eso es una maravilla". Esto afirmaba Abascal, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980.

Por su parte, Laura Nicholls afirma que si los deportistas estuvieran más valorados económicamente conseguirían que cada vez menos gente arrojara la toalla y se quedara por el camino: "Ojalá llegue algún día la Ley de Mecenazgo, porque si acabas, al paro y si te he visto no me acuerdo".

Ruth Beitia también ha apuntado al espíritu olímpico, impulsado por el COE como motor de este tipo de proyectos y también del papel de la mujer: "Para mí, formar parte de esa historia es muy bonito. El olimpismo ha ayudado mucho a la representación de la mujer en el deporte".

El equipo olímpico español en la despedida con los Reyes Felipe y Leticia COE

El apoyo a los deportistas

Este grupo de deportistas no solo ha hecho hincapié en la famosa Ley de Mecenazgo, si no que consideran también que el apoyo debe ser generalizado, especialmente en el mundo laboral. Para ello, apuntan a que se deben dar mayores facilidades a las empresas para contratar a estos deportistas durante su carrera y también una vez anunciada su retirada, para evitar que su situación económica sea tan dramática tras dedicar toda una vida a intentar darle éxitos al deporte español.

Para ello, Jan Abascal afirma que deberían dar beneficios fiscales a las compañías que apuesten decididamente por el deporte y los deportistas porque "sería algo muy interesante al haber empresas interesadas. Es rentable y da buena imagen a las propias empresas".

Por su parte, el exjugador de hockey Óscar Barrena, ganador de una plata en Atlanta 1996, destaca que "el deporte va con la coyuntura económica". Por eso cree también que se necesita que haya una mayor diversidad de las facilidades deportivas y que estas no dependan solo de la riqueza de los territorios. Es un hecho que, por ejemplo, los Centros de Alto Rendimiento que tanto han hecho evolucionar al deporte español, deberían situarse también en zonas que no destaquen por su potencia económica.



"Los centros de alto rendimiento están donde hay pasta. El deporte empieza a ser fundamental, está bien visto. La pena es que la gente sólo se acuerda de algunos deportes cada cuatro veranos". Las instalaciones más importantes de España se sitúan en Madrid, San Cugat, León y Sierra Nevada.

CAR de Madrid Twitter (@deportegob)

Esta inversión deportiva se debe descentralizar, pero también se debe apoyar la inclusión de los deportistas en el mundo laboral y fomentar a las empresas a contar con este tipo de empleados que pueden aportar un perfil diferente a lo que ya tienen. "Es una pena que a los deportistas, que ahora son gente muy cualificada y preparada, no se les aprovecha tanto en las empresas", asegura Óscar Barrena. El exjugador de hockey considera que pueden aportar mucho, especialmente al sector privado.

Además, también señalan que las instituciones deben recibir más apoyo para el suministro de becas que sirvan para relanzar el nivel económico de los deportistas. Si estos tienen suficiencia económica para centrarse en sus proyectos deportivos, los resultados serán mejores.

Por si fuera poco, apuntan a que el reducido número de becas que se ponen en juego sirve para que aquellos que pasan un bache de resultados se queden por el camino. Por ejemplo, sin billetes olímpicos muchos ven el final de sus carreras, ya que no pueden costearse un periodo de cuatro años al máximo nivel con el sueño de regresar a la siguiente cita olímpica.

Estos cuatro deportistas, apoyados por la comunidad de Cantabria, han querido alzar la voz para agradecer y celebrar el camino andado hasta ahora. Pero también para seguir pidiendo un apoyo que consideran necesario para mejorar las condiciones de vida de los atletas que, en muchas ocasiones, son más precarias de lo que la gente puede imaginar.

[Más información: David Bustos, de los JJOO a policía por la precariedad: "Eres atleta y es como si no hubieras trabajado nunca"]

Sigue los temas que te interesan