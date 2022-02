La inyección del Gobierno a los deportistas para París 2024: 48 millones para el Team España Élite

El deporte español llegará a París 2024 impulsado por 48 millones de euros en subvenciones. Este miércoles, el Gobierno ha presentado un nuevo programa que se conocerá como Team España Élite, con el objetivo de apoyar a los deportistas con opción a medalla y diploma olímpico en los próximos Juegos Olímpicos. Entre 2022 y 2024 se destinará a las federaciones esta cifra de dinero para que ellos doten de recursos a los deportistas y selecciones nacionales. Pedro Sánchez prometió 1.000 millones para este ciclo.

En concreto, se distribuirán 16 millones de euros anuales en los tres años que quedan para llegar a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. Como las no olímpicas no podrán acceder a estos recursos, el CSD repartirá 2,8 millones de euros de manera prioritaria a las federaciones de disciplinas que no forman parte del programa. La financiación servirá para que los deportistas elegidos puedan preparar de forma óptima su camino a los Juegos.

La cantidad de dinero destinada no irá de forma íntegra al bolsillo del atleta, ya que cada año se publicará una convocatoria de subvención desde las federaciones. Además, esta cantidad de dinero no afectará a las cantidades que ya reciben, por ejemplo, a través del programa ADO o de otros programas como Podium de Telefónica. Cabe recordar también que España ha recibido 300 millones de fondos europeos para la modernización de los centros deportivos en 2021.

Ahora se ha creado una comisión técnica formada por el CSD, las federaciones y el COE para seleccionar qué deportistas individuales o selecciones van a recibir esta aportación, una lista que cambiará año a año en función de la situación que atraviese cada equipo o participante. Este dinero se nutrirá de la financiación adicional proveniente de los Pactos de Viana, firmados en abril de 2020, en plena pandemia, entre Irene Lozano, Javier Tebas, mandatario de LaLiga y Luis Rubiales, máximo dirigente de la RFEF.

El Equipo Iberia

A la vez, este miércoles también se ha llevado a cabo la presentación del Equipo Iberia Talento a bordo. La compañía aérea Iberia abre un nuevo programa para impulsar a 12 deportistas de cara a Paris 2024 que se compone de seis hombres y seis mujeres: Silvia Mas (Vela), Irene Sánchez Escribano (Atletismo), Paula Ruiz Bravo (Natación Aguas Abiertas), Antia Jacome (Piragüismo), Adriana Cerezo (Taekwondo), Sarai Gascón (Natación adaptada), Alberto Ginés (Escalada), Ray Zapata (Gimnasia Artística), Niko Shera (Judo), Diego García (Atletismo), Hugo González (natación) y Gerard Descarrega (Atletismo adaptado).

Iberia les apoyará con la concesión de una beca durante las olimpiadas y todos ellos podrán beneficiarse de las ventajas de la tarjeta Iberia Plus Oro en sus desplazamientos con la compañía española. Un apoyo más para que las cifras de medallas conseguidas en la cita de Tokio del verano pasado sean mejoradas. El futuro es de los deportistas españoles.

