La enésima final de Xavi Hernández: "¿Eliminados de la Europa League? Sería una decepción grande"

Tras el empate a uno de la ida, el FC Barcelona afronta una final ante el Nápoles este jueves. La ciudad italiana acogerá un duelo histórico del fútbol europeo en un estadio que lleva el nombre del argentino Diego Armando Maradona, que se convirtió en una leyenda del Nápoles después de vestir durante dos temporadas la zamarra del Barça. Con esa motivación, Xavi Hernández ha dejado claro que la eliminación sería una gran decepción.

La eliminatoria

"Lo afrontaríamos igual con 3-1 o 2-1. Tenemos que dominar. El Nápoles nos apretará y será un partido de mucha intensidad. Mañana será una guerra futbolística. Quien tenga la pelota tendrá más números de ganar. La afición será intensa. Es una pena no hacer los deberes en casa. Hay que ser valientes y crear ocasiones. Estamos dando pasos hacia adelante, pero mañana será una prueba complicada. Estamos esperanzados y tenemos ilusión".

El juego del Nápoles

"Creo que ellos irán a apretar alto. Luego veremos en el partido y si les obligamos a jugar en su campo. Eso es lo que queremos. No será fácil porque ellos plantean una presión alta. Será una batalla de quién tiene el balón y la posesión. Es Europa y es difícil. El Nápoles tiene nivel Champions, pero es una buena prueba para comprobar que el Barça puede competir en Europa".

Una final

"Cada partido es una final. Más si no hicimos los deberes en casa. Nos la tenemos que jugar en su campo. Es otra reválida, otra final. Estamos motivados de que podemos competir. No hay que tener complejos, tenemos que ser nosotros mismos. Estamos progresando y este es el camino. Estoy preocupado porque es el siguiente partido".

El estadio

"Es una extramotivación. Es un honor jugar en el Diego Armando Maradona. Fue una referencia para todos. Seguimos viendo vídeos de él y nos emocionamos. Porque apareció Messi, si no sería el mejor de la historia. Es una responsabilidad y un honor".

La eliminación

"Sería una decepción grande. Tenemos mucha ilusión en esta competición. Queremos competir en Europa ante un rival grande como el Nápoles. Lo hicimos bien en la ida, pero nos la tenemos que jugar aquí. Si estamos a nuestro nivel tenemos muchas opciones de pasar las eliminatorias. Vaticino un partido durísimo".

El juego

"Si me dejas a elegir quiero jugar bien y ganar. Jugar bien la consecuencia es el buen resultado. Ha habido partidos, conmigo como entrenador, que hemos jugado bien y no hemos ganado. Vamos creciendo y esto va de resultados, no de sensaciones. Los resultados nos están acompañando al 50%".

La cantera

"No estoy en el Nápoles en el día a día para opinar lo que pasa en su cantera. Nosotros contamos mucho con la cantera. Los jugadores dan un plus de compromiso. Nosotros hemos ganado títulos cuando hemos tenido gente de casa. Por eso los talentos de Gavi, Nico o Araújo, que llegó tarde..., o los más veteranos como Busquets o Piqué son importantes. Se está viendo que jugadores con 17 o 18 años pueden marcar diferencias".

El pasado

"Opinar de otras temporadas no me toca, porque no sería justo. Lo que veo ahora es que tenemos que volver al modelo de juego. El Barça ha sido grande con un modelo concreto. Se ha ido perdiendo un poco y estamos en el camino de recuperarlo. Mañana es una prueba de fuego para saber dónde estamos. Estamos en la Europa League, pero el Nápoles es un rival de Champions. Es una gran reválida para nosotros".

Dembélé

"Ousmane acaba contrato en junio. Yo lo veo feliz y ha sido un gran profesional. Sabiendo que no iba convocado, ha sido un profesional. Se está cuidando, entrena bien, es positivo con el grupo. Por eso hemos decidido que juegue con el equipo. Si hubiera sido un mal profesional sería otra cosa. Vamos a ver lo que pasa de aquí a final de temporada. Es un futbolista que me gusta".

