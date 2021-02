El presidente del comité organizador de Tokio 2020 pide perdón por sus comentarios sexistas

Yoshiro Mori, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio que se celebrarán en el año 2021, a pesar de que los nombres oficiales siguen manteniendo su nomenclatura de 2020, ha tenido que pedir perdón después de su última salida de tono con tintes sexistas.

El dirigente de este comité, de 83 años de edad, se ha disculpado este jueves contra todas las mujeres después de una serie de comentarios en los que aseguraba que es necesario limitar los turnos de palabra porque las mujeres hablan demasiado. Estas opiniones manifestadas por Yoshiro Mori han causado un profundo malestar y el presidente del comité organizador se ha visto obligado a pedir disculpas.

"Reconozco que los comentarios durante la junta del Comité Olímpico de Japón (COJ) fueron contrarios al espíritu olímpico. Lo lamento". Esta petición de perdón llega a través de una rueda de prensa convocada después del lamentable episodio que protagonizó y con la intención de excusarse tras lo sucedido.

Yoshiro Mori en una conferencia de prensa EFE

Los comentarios de Yoshiro Mori se produjeron en una Junta Extraordinaria del Comité Olímpico de Japón convocada precisamente para aumentar el número de mujeres presentes en este organismo. En la actualidad, solo un 20% de los integrantes son mujeres, mientras que el propósito es que pase a ser próximamente de, al menos, el 40%. Sin embargo, con este tipo de comentarios desde luego que Mori no ha ayuda en absoluto.

"Oí a alguien decir que si aumentamos el número de mujeres en la junta tenemos que regular el turno de palabra de algún modo o si no, no terminaremos nunca", en clara alusión a que las mujeres hablarían demasiado, y al aumentar el número de estas en la comisión, sería imposible llevar a cabo ningún tipo de acto. Además, tal y como recoge el diario japonés Asahi, estos comentarios de Yoshiro Mori fueron recibidos con risas por parte de algunos miembros del Comité Olímpico Japonés.

Mori no renuncia

De momento, Mori lo que no se plantea es dimitir tras este incidente: "No tengo intención de renunciar. Me he estado esforzando durante estos siete años. Si me dicen todos que estoy molestando, pues debería pensarlo". Las palabras del presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ha sido duramente criticado, no solo en el ámbito deportivo, sino también en el político, tal y como manifestó una parlamentaria del principal grupo en la oposición, el Partido Democrático Constitucional.

Yoshirio Mori, presidente del comité organizador de Tokio 2020 EFE

Renho aseguró que "sus comentarios son contrarios al espíritu olímpico, que denuncia la discriminación y apela a la amistad, a la solidaridad y a la igualdad". Además, estas duras críticas se extendieron en las redes sociales donde Yoshiro Mori fue tendencia durante muchísimas horas. La mayoría de los internautas pedían la dimisión del presidente del comité organizador y aseguraban que había cometido un importante desprecio contra las mujeres.

Yoshiro Mori se mantiene ajeno a todas estas polémicas y más allá de haber pedido perdón no bajara tomar ninguna decisión más respecto a este asunto, por lo que no solo está descartada su dimisión, sino cualquier tipo de medida más allá que continuar actuando con normalidad.

[Más información: El COI pide "paciencia" a los deportistas para los JJOO: "La lucha contra la Covid-19 es dura"]