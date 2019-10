Chiellini se rinde ante la profesionalidad de Cristiano Ronaldo: "Es una hiena en el campo"

Giorgio Chiellini milita desde el año 2005 en la Juventus de Turín. Toda una vida profesional dedicada a los bianconeros con los que acumula más de 500 partidos. Está atravesando uno de los momentos más complicados de su carrera tras romperse el ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda en el mes de agosto.

La lesión -que sufrió durante un entrenamiento- le va a dejar prácticamente toda la temporada fuera de los terrenos de juego. No tiene pensado nada más allá de su recuperación y su retirada no es ahora mismo un asunto que le preocupe, pero sí sabe que su carrera no se dilatará mucho más: "Jugaré dos años más, como mucho".

Según ha comentado en una entrevista para la Gazzetta Dello Sport. Después de colgar las botas, le gustaría estar más relajado, por lo que está seguro que, de momento, no va a dedicarse a entrenar: "Luego me gustaría comenzar una carrera en los despachos, pero sin prisa. No me veo como entrenador, creo que hay que tener vocación y un sacrificio muy grande, y esa sensación es algo que aún no he tenido".

Chiellini y Cristiano Celebran un tanto con la Juventus Twitter (@chiellini)

Durante catorce años en la Juventus, ha coincidido con grandes jugadores, uno de ellos es sin duda Cristiano Ronaldo. Ha compartido dos temporadas con el luso, que recaló en el conjunto italiano en el 2018: "Para mí es un privilegio tenerlo en el equipo porque incluso, con 34 años, ves en él siempre un deseo de mejorar. Es diferente y podría decirse que es como una gran vida multinacional. Lo único que tienes que hacer con él es que se sienta bien en el equipo, porque luego en el campo es una hiena".

Destacó la profesionalidad del futbolista y su compromiso con el deporte: "Nunca lo verás darse un lujo o un capricho por su forma de ser. Tiene metas diarias demasiado importantes, todo lo que hace es medido y con extremo cuidado", afirmó el italiano.

