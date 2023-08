Esto es lo máximo que podría crecer una montaña en la Tierra

El Teide es el pico más alto de España. Se trata de un volcán situado en la isla española de Tenerife, en Canarias. A nivel mundial, nos encontramos con que el pico más alto es el Everest. Sin embargo, ¿qué es lo que impide que estas montañas sigan creciendo? y sobre todo, ¿cuánto podría llegar a medir una montaña en el planeta Tierra?

La montaña más alta del Sistema Solar

En este sentido, hay que tener en cuenta que existe una montaña de mucha más altura, pero no se encuentra en la Tierra, sino en Marte. Se trata del Monte Olimpo y se considera la montaña más alta del Sistema Solar.

El Monte Olimpo es un volcán en escudo situado en el planeta Marte. Tiene una altura de más de 21,9 kilómetros, según lo medido por el altímetro láser de la Mars Orbiter.

La posibilidad de que exista una montaña tan alta en Marte se vincula al hecho de que este plantea carece de placas tectónicas con mucha actividad, algo que sí que ocurre en el planeta Tierra. De hecho, Marte es un planeta cuya superficie es mayoritariamente volcánica lo que permite la existencia de un volcán de estas dimensiones.

Cabe destacar que debido a que no existe tectónica de placas, la lava no se dispersa por toda la corteza. En consecuencia, el volcán tiene más posibilidades de crecer y de no perder altura.

Briony Horgan, profesora en la Universidad de Pardue de Indiana establece lo siguiente: "En Marte, si la placa sobre la que están los volcanes no se mueven, se pueden formar estructuras volcánicas gigantescas en el transcurso de cientos de millones de años de actividad".

Sin embargo, la presencia de actividad tectónica en el planeta Tierra impide que muchas montañas continúen creciendo. En consecuencia, las condiciones naturales y gravitatorias de la Tierra impiden el crecimiento de una montaña.

Las montañas más altas del mundo

Esta es la lista de las montañas más altas del planeta Tierra:

1. Everest: 8.848 kilómetros. Nepal y China.

2. K2: 8.611 kilómetros. Pakistán y China.

3. Kanchenjunga: 8.586 kilómetros. India.

4. Lhotse: 8.516 kilómetros. Nepal y China.

5. Makalu: 8.485 kilómetros. Nepal y China.

6. Cho Oyu: 8.201 kilómetros. China y Nepal.

7. Dhaulagiri: 8.167 kilómetros. Nepal.

8. Manaslu: 8.163 kilómetros. Nepal.

9. Nanga Parbat: 8.125 kilómetros. Pakistán.

10. Annapurna I: 8.091 kilómetros. Nepal.

