Las palabras que son más difíciles de traducir del inglés al español

El español o castellano es, además del segundo idioma más utilizado en el mundo, también uno de los idiomas más ricos, y está llena de anglicismos, es decir, préstamos del inglés. Estos términos en ocasiones pueden ser complejos para aquellas personas españolas que no son nativos digitales, puesto que el aprendizaje del idioma inglés puede ser complicado. De hecho, existen algunas palabras en castellano imposibles de traducir al inglés, lo que podría dificultar la comunicación a priori. De la misma forma, también hay palabras en inglés que son imposibles de traducir al español, es decir, no encontramos una palabra en castellano que refleje exactamente lo mismo que el término inglés. Aquí te damos una lista de algunos ejemplos:

Las 10 palabras del inglés más difíciles de traducir

Aquí se recopilan algunos de los términos ingleses más complicados de traducir al español, según un estudio elaborado en 2011 por Fundéu BBVA.

Bromance

El significado de "bromance" es "estrecha relación no sexual entre dos hombres". Esta es una palabra que no tiene una "traducción literal" al español, es decir, no existe ningún término que exprese (o se acerque a expresar) lo mismo que "bromance" en inglés.

Auto-tuned

En el caso de "auto-tuned" significa "modificación del tono de voz de manera digital para sonar mejor", algo muy usado entre los artistas del mundo de la música. Este término por el momento no tiene una adaptación al castellano, aunque puede que con el paso del tiempo lo tenga gracias al uso de los hablantes.

Issue

El término inglés "issue" se usa en español con el significado de "tema" o "problema", aunque realmente hace referencia a un "asunto complicado o problemático". De tal forma que términos como "tema" o "asunto" se acercan al significado de "issue", pero no expresan lo mismo. De hecho, en castellano necesitamos varias palabras para expresarlo: "tema/asunto importante" o "tema/asunto complicado".

Spam

En el caso de "spam", la RAE sí que lo ha incorporado con el significado de "correo basura", de tal forma que no obtenemos una traducción exacta, sino que necesitamos dos términos para expresar en castellano lo que expresa el término inglés.

Goobledygook

"Goobledygook" es un término que podemos considerar "raro" en inglés y que hace referencia a "textos que contienen lenguaje jergal o palabras muy complicadas en inglés". Es un término que no se usa mucho, pero que no tiene traducción al español.

Kitsch

En el caso de "kitsch", nos encontramos ante un término "muy inglés" y que significa "estética referente a movimientos culturales ya pasados de moda, pretenciosos o considerados de mal gusto". Es una palabra muy específica vinculada al ámbito cultural.

The point

Con "the point" ocurre lo mismo que con "issue". Hay términos similares que pueden expresar un significado similar: "el punto", "el objetivo", "el meollo" o "el quid de la cuestión"... Sin embargo, no es algo que los hablantes españoles usen de la misma forma que los ingleses.

Software

"Software" es un término incluido en la RAE con el significado de "conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora". Esta palabra no tiene traducción al español, de hecho, todo el mundo usa directamente este anglicismo.

