La ciudad española que enamoró a la UNESCO por su casco histórico: ¿adivinas cuál?

España es el cuarto país del mundo con más bienes declarados Patrimonio de la Humanidad. Tiene en total 49 bienes: 15 ciudades y 34 monumentos/espacios de un valor histórico y cultural incalculable. Entre estos bienes destacan las ciudades declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y algunas de estas llaman la atención especialmente por sus cascos históricos, así como por sus catedrales.

Entre ellas está Segovia, una de las ciudades más bonitas del interior de la Península Ibérica y con mayor cantidad de monumentos históricos de importancia, caso del Acueducto o del Alcázar, así como su centro histórico.

Segovia, ciudad Patrimonio de la Humanidad

La ciudad castellanoleonesa lleva formando parte de la lista de ciudades Patrimonio de la Humanidad desde 1985. Una ciudad repleta de historia y belleza que hacen que quede en el recuerdo de cualquier visitante que se acerque a conocerla.

[Este pueblo de España es el que tiene más bienes patrimoniales por la UNESCO]

En concreto su arquitectura nos ofrece un auténtico paseo en el tiempo con siglos de historia que se evidencian a través de su Muralla, su conocidísimo acueducto compuesto de 165 arcos, así como por su catedral, el Alcázar, el barrio de la Judería, La Casa de Moneda, La Puerta de Santiago o sus iglesias y monasterios históricos de la zona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Turismo de Segovia (@turismodesegovia)

Qué ver en Segovia

Si visitas Segovia, hay una serie de monumentos históricos de importancia o lugares de interés cultural que debes visitar. Entre ellos, los siguientes, declarados Patrimonio de la Humanidad:

Alcázar de Segovia. Patrimonio de la Humanidad desde 1985 por la Unesco.

Patrimonio de la Humanidad desde 1985 por la Unesco. Acueducto de Segovia. Patrimonio de la Humanidad desde 1985 por la Unesco.

Patrimonio de la Humanidad desde 1985 por la Unesco. Catedral de Segovia. Patrimonio de la Humanidad desde 1985 por la Unesco. C onstruida entre los siglos XVI y XVIII.

Cabe destacar que el casco antiguo de Segovia también está declarado como Patrimonio de la Humanidad. Este comienza por el Acueducto hasta llegar a la Plaza Mayor, donde se encuentra la Catedral de Segovia de estilo Gótico, el Ayuntamiento, el Teatro Juan Bravo o la Iglesia de San Miguel. También la Judería, barrio repleto de monumentos históricos de importancia como la antigua Sinagoga Mayor o la Puerta de San Andrés.

En cuanto al resto de lugares que merecen una visita y que son imprescindibles para conocer Segovia:

Plaza Medina del Campo.

Iglesia de Vera Cruz.

Mirador de la Pradera de San Marcos.

Calle Real de Segovia.

Casa Museo de Antonio Machado.

Iglesia de San Martín.

Casa De Los Picos.

Iglesia de Millán.

[La comunidad autónoma con más monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad]

Acueducto de Segovia

En primer lugar, probablemente el acueducto de Segovia sea uno de los monumentos romanos más importantes en España. Se trata de un acueducto romano que data de principios del siglo II d. C., a finales del reinado del emperador Trajano, principios del de Adriano. Este acueducto llevaba aguas a la ciudad española de Segovia hasta 1973.

[Los monumentos romanos más importantes de España]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Turismo de Segovia (@turismodesegovia)

Alcázar de Segovia

También cabe destacar el Alcázar de Segovia, que data de principios del siglo XII y es uno de los castillos medievales más famosos del mundo. No solo eso, sino que también es uno de los monumentos más visitados de España.

[¿Sabías que el Castillo de Blancanieves está inspirado en un castillo de España?]

Curiosamente, el Alcázar de Segovia es igual al Castillo de la Reina Grimhilde, lugar de la película Blancanieves y los Siete Enanitos (Snow White and the Seven Dwarfs en inglés) estrenada en el año 1937.

Cabe destacar que el Alcázar de Segovia es un palacio y fortaleza que perteneció a los Reyes de Castilla. De hecho, su construcción refleja el esplendor de la Corte durante el Medievo.

De la misma forma, la historia de este Alcázar es larga: sus muros han sido testigos de batallas, grandes intrigas, bodas reales, así como otros sucesos asombrosos. Además de haber sido fortaleza medieval, también fue palacio real, así como prisión de estado, Real Colegio de Artillería y Archivo General Militar.

Tanto el castillo de la madrastra como el Alcázar de Segovia destacan por estar ubicados en lo alto de un cerro, así como por sus características torres redondeadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alcázar de Segovia (@alcazar_de_segovia)

[Este es el país que cuenta con más lugares Patrimonio de la Humanidad]

La Catedral de Segovia

En cuanto a la Catedral de Segovia, tal y como indican desde su propia página web (www.catedralsegovia.es):

"Construida entre los siglos XVI y XVIII, la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos, forma parte del gótico tardío. Es una de las catedrales góticas más tardías de España y Europa. Se erige en pleno siglo XVI, concretamente entre los años 1525 y 1768."

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Turismo de Segovia (@turismodesegovia)

Cómo llegar a Segovia

Segovia es un destino perfecto para una escapada, sobre todo, para aquellos que viven en la capital española. Desde Madrid hasta la ciudad de Segovia hay un trayecto de 1 hora y 12 minutos (91,5 kilómetros) por A-6 y AP-61. En el caso de viajar desde otros lugares como Toledo: 1 hora y 44 minutos (159 kilómetros) por A-42.

Sigue los temas que te interesan