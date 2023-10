¿Cuál es el origen del famoso 'truco o trato' en Halloween y desde cuándo se celebra?

Halloween (es la contracción de "All Hallow´s Eve", Víspera de Todos los Santos) se celebra el día 31 de octubre, una fiesta típica en Estados Unidos y también en España cuyo origen se vincula a una antigua celebración que tenían los celtas.

Entre las tradiciones típicas de Halloween se encuentran el truco o trato, los disfraces fantasmagóricos, tallar calabazas, encender hogueras, hacer bromas, visitar atracciones embrujadas, contar historias de miedo o ver películas de miedo... Y sin duda, la costumbre más popular es la del truco o trato. Sin embargo, ¿cómo surge y desde cuándo se hace?

¿Qué es el truco o trato?

Se trata de una actividad de Halloween en la que los niños recorren las casas de su vecindario disfrazados, pidiendo dulces diciendo la frase "¿truco o trato?". Sin embargo, ¿qué significa decir esto? Tiene que ver con que aquel que abre la puerta y escucha este famoso "trick or treat" puede elegir entre "hacer un pequeño truco" (como bailar o contar un chiste, o incluso dar un susto) o recibir un trato, que es, entregar los dulces.

En cualquier caso, no se debe traducir literalmente esta fórmula de "trick or treat" en tanto que, en realidad, en el "trick-or-treating" no se trata de un truco propiamente dicho, sino más bien de un susto, una broma o una travesura, teniendo en cuenta el contexto de la celebración.

¿Cuál es el origen del "truco o trato"?

La práctica de "truco o trato" tendría su origen en la tradición de pedir el "soul cake" (pan de almas) en Gran Bretaña o Irlanda en la Edad Media. Y ya anteriormente, si nos remontamos a la época celta, hay que tener en cuenta que durante algunas celebraciones de Samhain, las gentes se disfrazaban con trajes hechos de pieles de animales para ahuyentar a los fantasmas.

Posteriormente, durante el cristianismo, también existía una práctica similar en la que la gente pobre visitaba las casas de las familias más ricas y recibía pasteles llamados "pasteles del alma" (o "soul cake" como mencionábamos anteriormente) a cambio de la promesa de rezar por las almas de los parientes muertos de los propietarios.

¿Cuál es el origen de Halloween?

Según cuenta el National Geographic, los orígenes de Halloween se remontan a hace más de 3.000 años. Gracias a un estudio de la Universidad de Oxford, esta festividad se vincula a cuando los pueblos celtas de Europa celebraban "su año nuevo", que ellos llamaban "Samhain", que correspondería actualmente con el día 1 de noviembre.

El antiguo "Samhain" sería el actual Halloween, puesto que los celtas consideraban o creían que durante esta noche los espíritus aprovechaban este día para salir, junto con otras criaturas, como hadas y demonios. Se consideraba que estos espíritus o fantasmas hacían esta noche un viaje "desde la tierra al más allá".

En consecuencia, durante esta noche los celtas hacían una serie de rituales para confundir a los espíritus (o evitar ser poseídos por ellos). De la misma manera, durante esta noche lo que hacían era despedir a Lugh (el dios del Sol) para dar paso al otoño, con las noches más largas y los días más cortos.

