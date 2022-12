Estas son las cosas que no se deben hacer el último día del año

En España existen muchas tradiciones y costumbres típicas para el 31 de diciembre, el Día de Nochevieja, como, por ejemplo, vestir con ropa roja (o concretamente, ropa interior). Además, existen otras prácticas que se hacen (o se evitan hacer este día) y que están inspiradas en la cultura China. Algunas de estas son las siguientes:

No romper platos

En primer lugar, una de las supersticiones se centra en no romper platos o cualquier cosa de la vajilla. De hecho, según el portal Fmdos, es de mala suerte que un plato, taza o cualquier objeto de la cocina se rompa el 31 de diciembre.

Esto es algo que podría ir ligado a la idea de que romper un espejo puede dar mala suerte. En este caso, en el Día de Nochevieja sería de mala suerte romper cualquier elemento de loza.

No vestir prendas blancas o negras

Según la Cultura China, las prendas blancas y negras están asociadas a la muerte, de tal forma que daría mala suerte vestir de estos colores durante la Nochevieja. De hecho, como ya sabemos, es típico en España vestir de rojo.

Sin embargo, esta superstición no está arraigada en nuestro país. De hecho, la mayoría de las personas visten de negro durante la noche de Nochevieja, puesto que es uno de los colores más comunes.

No comer carne o arroz

Habría otra superstición que sería no comer carne, arroz o cualquier otro cereal, puesto que estaría también asociado a la mala suerte. Sin embargo, no se conoce cuál sería el origen de esta tradición, si bien es cierto que, de nuevo, se vincula con la cultura china.

No perder cosas

De la misma forma, otra superstición sería evitar perder cosas materiales. De hecho, perder la cartera, el bolso, la mochila o cualquier otro objeto similar podría simbolizar la perdida o ausencia de riqueza para el siguiente año.

No discutir

El día de Nochevieja se suele utilizar para intentar proyectar deseos y pensamientos positivos para el año siguiente. De esta forma, se debe evitar todo lo negativo, dentro de lo posible. En consecuencia, sería importante no discutir, no corregir, intentar no decir una mala palabra, evitar castigar a los niños... Todo esto puede crear un ambiente de positividad para recibir el año nuevo.

