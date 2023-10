¿Conoces todas las curiosidades del Día de Todos los Santos? Esto es lo más sorprendente

En España cada 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, con tradiciones importantes como visitar los cementerios con el objeto de recordar a los fallecidos de cada familia. Sin embargo, ¿conoces todas las tradiciones típicas de este día?

Cabe destacar que este día alberga muchas curiosidades, en tanto que en cada comunidad autónoma de España existe una particularidad a la hora de honrar este día, así como ocurre en otros países.

¿Cuál es el origen del Día de Todos los Santos?

En primer lugar, hay que tener en cuenta que el Día de Todos los Santos es una solemnidad cristiana que tiene lugar el 1 de noviembre para las iglesias católicas de rito latino. Sin embargo, para la Iglesia ortodoxa y para las católicas de rito bizantino, esta festividad tiene lugar el primer domingo de Pentecostés (50 días después de Pascua).

El Día de Todos los Santos se lleva celebrando mucho tiempo. Concretamente, su origen se remonta a unos 1.300 años. El impulsor de esta celebración habría sido el Papa Gregorio III, que durante su tiempo de pontífice (731-741) consagró una capilla en la Basílica de San Pedro en honor de Todos los Santos.

En consecuencia, se buscaba que un día al año estuviese dedicado a honrar la memoria de los muertos. De tal forma que fue el Papa Gregorio IV quién extendió esta celebración a toda la Iglesia en el año 835. A partir de este momento, el Día de Todos los Santos empezó a ser importante en el calendario de los cristianos.

Sin embargo, ¿por qué se escogió el 1 de noviembre para esta festividad? No existe una certeza segura de que fuera así, pero probablemente se escogió este día debido a que coincidía con una festividad de los pueblos germanos. En aquella época se buscaba eliminar las celebraciones paganas y sustituirlas por celebraciones cristianas.

Algunas comunidades autónomas de España llaman la atención especialmente en este Día de Todos los Santos por la forma en la que llevan a cabo esta festividad, como es el caso de Canarias, Galicia o la provincia de Cádiz.

El Día de Todos los Santos en Cádiz

En esta ciudad del sur, pasan este día con la alegría y la guasa que caracteriza a los gaditanos. Bajo el nombre de "La Fiesta de los Tosantos", se disfrazan no solo las personas, sino que no es de extrañar que los perros, los gatos y otros animales salgan a la calle con pelucas u otros atuendos. De hecho, se aprovecha esta tradición para celebrar un concurso en algunos mercados, donde los puestos representan escenas cómicas con frutas, verduras, pescados, carnes… Todo es válido para ganar. Por supuesto, no faltan los dulces, son característicos los huesos de santo o los buñuelos de cidra.

El Día de Todos los Santos en Galicia

En Galicia celebran una tradición ancestral celta llamada "Samhain" y lo hacen la noche del 31, aunque lo alargan por supuesto al día siguiente. De manera similar a Halloween, se decoran las casas, se preparan las calabazas para meter dentro las velas. Aunque también hay aldeas donde celebran el llamado "Magosto" que consiste en una reunión entre amigos alrededor del fuego mientras se disfruta asando unas magníficas castañas.

El Día de Todos los Santos en Canarias

La tradición en las islas viene marcada por la fiesta de los Finaos. Se trata de una cena en familia donde se recuerdan historias, anécdota e incluso algún cotilleo de los difuntos del círculo familiar. Por supuesto en esta reunión no pueden faltar: nueces, piñones, castañas asadas y otros manjares propios de esta época. Actualmente, esta fiesta ha ido más allá y se celebra en las calles con una gran hoguera y música para todos.

¿Cuáles son las recetas típicas del Día de Todos los Santos?

Algunas recetas son típicas durante el Día de Todos los Santos, sobre todo, algunos dulces como son los panellets, huesos de santo y buñuelos. Sin embargo, ¿por qué?

En el caso de los huesos de santo, nos encontramos con que es el postre por excelencia del Día de Todos los Santos y también del Día de los Fieles Difuntos (2 de noviembre). Estos dulces de mazapán, azúcar y huevo simbolizan a los muertos de una forma cariñosa. Se toman en comunidades autónomas como Madrid o Cádiz.

En lo que respecta a los panellets o empiñonados son un dulce tradicional de Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, preparado para consumirlo el día 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, también conocida como castañada en Cataluña, Baleares y Aragón. También se vinculan a esta festividad, puesto que, tal y como indica la página web del Ayuntamiento de Barcelona "están hechos de ingredientes de larga duración, como los frutos secos, y eso los vincula con la eternidad y el culto a los muertos que se rinde durante estos días".

Y en lo que tiene que ver con los buñuelos, cabe destacar que se suelen comer por Cuaresma y Semana Santa, si bien es cierto que los buñuelos de viento también se vinculan al Día de Todos los Santos. Estos son típicos de la comunidad autónoma de Madrid durante este día.

Día de los Fieles Difuntos

Es importante tener en cuenta que el Día de Todos los Santos no se puede confundir con la Conmemoración de los Fieles Difuntos, momento del año que coincide con el 2 de noviembre, y que está dedicado para rezar por los fieles fallecido, pero, sobre todo, por aquellos que están todavía en estado de purificación en el Purgatorio.

Día de los Muertos

También cabe destacar que no podemos confundir el Día de Todos los Santos con el Día de los Muertos. En este último caso estamos hablando de una tradición mexicana que tiene lugar los días 1 y 2 de noviembre en la que se honra la memoria de los muertos.

Esta festividad habría surgido de una mezcla entre celebraciones católicas así como las diversas costumbres de los indígenas de México. Cabe destacar que en 2008, la Unesco declaró la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México.

