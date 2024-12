Llega al Teatro Principal un concierto del extraordinario grupo de cámara Los Solistas del Covent Garden

El próximo lunes día 9 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Teatro Principal de Alicante y dentro del programa de la Sociedad de Conciertos de Alicante, podremos disfrutar de una extraordinaria velada musical de la mano de Los Solistas del Covent Garden.

La agrupación, una de las más prestigiosas del mundo, estará formada por los violinistas Kaoru Yamada y Renata Ulumbekova; el viola Duncan Commin; el violonchelista Samuel Sherwood; y el contrabajo Tony Hougham, que acompañarán al extraordinario primer violín Vasko Vassilev, un concertista búlgaro de renombre internacional. El programa de este conjunto de cámara que destaca por su alta calidad, experiencia contrastada y por su versatilidad incluye piezas de Rossini, Vivaldi, Vitali y Sarasate.

El Club Zona Ñ realizará un sorteo de dos entradas dobles para que puedas disfrutar de manera gratuita de este increíble concierto.

Músicos de proyección internacional

El conjunto instrumental Solistas del Covent Garden está formado por los solistas de la Orquesta de Covent Garden, una de las más famosas orquestas del mundo que tiene en su haber un centenar de discos grabados.

Bajo la dirección del violinista Vasko Vassilev, el concertino más joven de toda la historia de la Royal Opera House Covent Garden, el conjunto ha ofrecido numerosas actuaciones en festivales importantes en Europa, Asia y los Estados Unidos.

Los Solistas del Covent Garden hicieron su estreno en 1995 en la prestigiosa sala londinense Wigmore Hall, interpretando obras de Mozart y Beethoven dirigidos por el célebre Maestro Bernard Haitink. A partir de ese primer concierto han ido desarrollando una brillante carrera, cosechando grandes éxitos y los elogios de la crítica y el público.

Han actuado en las salas más prestigiosas de todo el mundo, con grandes éxitos en París por su interpretación de The Turn of The Screw, de Britten, así como en Nueva York por su colaboración en un concierto con solistas de la Filarmónica de Nueva York.

Destaca también la colaboración de Solistas del Covent Garden con Murray Perahia, con quien interpretaron el Quinteto para piano, de Schumann, adaptado para orquesta de cámara y dirigido por Valery Gergiev.

Los programas del conjunto compaginan obras populares del repertorio de música de cámara con piezas no muy frecuentes y arreglos, como por ejemplo la transcripción de Mahler del cuarteto La muerte y la doncella de Schubert, Til Eulenspiegel de Strauss (arreglo para cinco músicos), y la versión original de Siegfried Idyll de Wagner, para 13 músicos.

Prestigio mundial

Nació en Sofía en 1970. Estudió en el Conservatorio de Moscú, y en Londres en la Guildhall School of Music and Drama y en el Royal College of Music. Ha obtenido los principales premios de los concursos internacionales N. Paganini (Génova), Carl Flesch (Londres) y Jacques Thibaud (París).

Con 21 años Vasko Vassilev empezó a realizar giras de conciertos por Europa y Asia, participando en festivales internacionales como Schleswig Holstein, Bang and Olufsen y Kenwood, entre otros.

Colabora frecuentemente con las orquestas de Hallé y Bournemouth y es uno de los violinistas más solicitado como concertino invitado de orquestas de la categoría de la Filarmónica de Londres, la Sinfónica de Londres y la Ópera de Lion, entre otras.

Desde 1991 Vasko Vassilev es concertino principal de la Orquesta de la Royal Opera House de Covent Garden de Londres, hecho que le convierte en el concertino más joven de toda la historia de esa orquesta. Actuó como solista en la gira por Europa de la Orquesta de la Royal Opera House, interpretando el Concierto para violín de Chaikovski, con críticas extraordinarias.

Como solista y músico de cámara ha grabado discos para los sellos Trittico Clasics, Harmonia Mundi y Erato. Su discografía incluye, entre otras obras, Las Sonatas para violín y piano de Brahms y el estreno de la grabación del Concierto para violín de John Adams.

Vasko Vassilev es fundador y concertino de la Orquesta de cuerda Laureate, formada enteramente por músicos premiados en los más prestigiosos concursos internacionales. En la actualidad es director artístico de Los Solistas del Covent Garden, con los que realiza, todos los años, giras por Europa y Asia. Vasko Vassilev toca un violín Amati del año 1705.