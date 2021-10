Un vídeo 'sexual' de C. Tangana y Nathy Peluso 'incendia' la catedral de Toledo

C. Tangana y Nathy Peluso en su nuevo videoclip.

Ante la mirada temerosa y expectante de religiosos que les espían entre las columnas, C. Tangana tira del cabello a Nathy Peluso mientras bailan pegados. Un gesto que ya les sirvió hace unos días para promocionar la canción y que desató la polémica en torno al nuevo videoclip de El Madrileño.

La canción Ateo y su atrevido y sensual videoclip está generado multitud de reacciones en las redes sociales, donde se está hablando mucho sobre la grabación de este videoclip en la catedral Primada de España. El tema ha sido lanzado este viernes acompañada de un vídeo en el que el intérprete madrileño y la cantante argentina se encuentran en el interior del templo religioso y comienzan a bailar la canción de forma más que sugerente.



El Cabildo Primado de la catedral de Toledo ha justificado la grabación en el interior de este templo del videoclip Ateo de C. Tangana y Nathy Peluso, que, según destaca, "presenta la historia de una conversión mediante el amor humano". No obstante, el Cabildo ha pedido disculpas por si "a algunas personas les pueda producir desagrado" este vídeo o herir su sensibilidad. Aunque la Archidiócesis de Toledo no esté muy de acuerdo.

La Iglesia habla

En una carta firmada por el deán del Cabildo Primado, Juan Miguel Ferrer, ante las reacciones provocadas por esta grabación, se destaca que la letra de la canción es precisa: "Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo". Además "a ciertas actitudes de intolerancia contrapone la comprensión y acogida de la Iglesia, tal y como se manifiesta en las secuencias finales del vídeo", prosigue el deán.

Aunque reconoce que es cierto que el video utiliza "un lenguaje visual provocador", Ferrer puntualiza que no afecta a la fe. "Es un lenguaje propio de la cultura de nuestro tiempo y se ha atendido al bien que pueda producir en los alejados", afirma.

Con todo, el Cabildo de la catedral primada de España "lamenta" que a algunas personas les pueda producir "desagrado" y pide disculpas "si ha podido herir su sensibilidad", pues "la finalidad ha sido exclusivamente favorecer el diálogo con la cultura contemporánea, preservando siempre la fe de la Iglesia".

Oposición de la Archidiócesis

Sin embargo, desde la Archidiócesis de Toledo se ha emitido una nota en la que afirman no estar al tanto de esta grabación. "El Sr. Arzobispo desconocía absolutamente la existencia de este proyecto, el contenido del mismo y el resultado final. El Sr. Arzobispo lamenta profundamente los hechos y desaprueba las imágenes grabadas en el primer templo de la Archidiócesis. Pedimos humilde y sinceramente perdón a todos los fieles laicos, consagrados y sacerdotes, que se han sentido justamente heridos por este uso indebido de un lugar sagrado", escribían.

Fotograma de C. Tangana y Nathy Peluso en su último videoclip.

"Desde este momento, el Arzobispado se compromete a revisar el procedimiento seguido para evitar que vuelva a suceder algo semejante. Para ello, se comienza a elaborar inmediatamente un protoclo para la grabación de imágenes de difusión pública en cualquier templo de la Archidiócesis", concluía el escrito.

Sin duda, El Madrileño ha conseguido una vez más ser polémico, y sobre todo poner sobre la mesa un debate más que interesante y crear incluso una guerra interna entre el deán y el Arzobispo.

