Andrea Levy acusa a Yung Beef de amenazarla otra vez: la guerra entre la política y el trapero

Andrea Levy es una de esas políticas que no escatima a la hora de hablar de sus gustos personales. No es inusual ver a la concejala del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid recomendando sus últimas lecturas o hablando de las últimas tendencias musicales. En este sentido, tampoco son escasas las referencias de cierto artista urbano, Yung Beef concretamente, a la política del PP.

Para comprender lo sucedido, se debe remontar al año 2018, cuando la política compartió una entrevista al artista que poco a poco comenzaba a acaparar portadas. "Aquí somos de Yung Beef", escribía en Twitter. El trap, que se desarrolló en la pasada década y principalmente en el último lustro, es definido por el cantante como una actividad para "tomar cocaína y follar", pero también es una manera de defenderse del mundo; de sobrevivir a una crisis; de cambiar los valores; o de venderlos, como diría el filósofo español Ernesto Castro.

Quizá fue este sentimiento político que rechaza la supuesta austeridad neoliberal la que le empujó a amenazar por primera vez a Andrea Levy. A lo mejor fue una mera reacción impulsiva, todo es posible en él. Lo cierto es que Yung Beef arremetió contra la política: "Pues yo creo que Yung Beef te vaciaría un cargador en la pierna si pudiera", contestó a su mensaje amistoso.

Pues yo creo que yung beef te vaciaria un cargador en la pierna si pudiera — cool money beefie (@secoweedcodein) February 3, 2018

Han pasado dos años desde aquel comentario que se hizo viral hasta que el artista ha vuelto a mencionar a la concejala. "Bueno, pues a mí ya me ha amenazado dos veces Yung Beef. ¿Vosotros qué tal?", ha escrito Levy, con cierta ironía y sin alarmismos, en su cuenta de Instagram. Y es que la política, en una de sus preguntas al aire que realiza en redes sociales, pedía sugerencias en el ámbito del reggaeton. De esta forma, un usuario ha recomendado la canción Si mañana me muero, siete minutos de un tema poco frecuente para un artista no acostumbrado a este estilo.

La imagen publicada por Andrea Levy.

"Si mañana me muero, díganle a mi mama / Que todo lo hice pa' darle calma / Que me disculpe por andar con arma' / Que me disculpe por mis andanzas", refleja la canción. Una calma que, por otra parte, no mantiene el trapero con Levy. Tras la recomendación, la política, acordándose de la amenaza del pasado, ha comentado lo siguiente: "Espero que no se vuelva a poner violento si lo escucho".

Efectivamente, el trapero no ha tardado en entrar al juego. "L ke t vas a poner violenta eres tú mami" ("La que te vas a poner violenta eres tú, mami"), ha respondido con sus tan características faltas de ortografía.

Parece que el mayor exponente del trap español tiene los ojos fijados en Andrea Levy, quien lejos de preocuparse o de tomárselo personalmente, continua escuchando y compartiendo sus temas.