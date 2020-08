Miguel Bosé vuelve a la carga tras la manifestación antimascarilla: "¡Que nos dejen vivir!"

Miguel Bosé ha reaparecido en redes tras no dejarse ver en la manifestación celebrada en Madrid el pasado domingo, la misma que él mismo había jaleado y que se organizaba en contra de la obligatoriedad de las mascarillas por la pandemia de COVID-19.

"QUE NOS DEJEN VIVIR!!", se ha limitado a escribir el artista en su perfil de Twitter, en una publicación que acompaña con un vídeo publicado en una canal ajeno en Youtube con el mismo mensaje y la etiqueta #MADRID16A, fecha en la que tuvo lugar la concentración.

En el mismo, se ofrecen imágenes de la manifestación, así como de algunos de los mensajes de los que el propio Bosé se ha hecho eco desde hace semanas, como una "vacunación libre y voluntaria" o que las vacunas traen "ruina y muerte".

De hecho, la pieza arranca tras un breve fragmento de una película que habla de una realidad en la que "los que creaban productos nocivos para la naturaleza y los humanos como la industria agroalimentaria y la farmacéutica fueron declarados culpables de crímenes contra el planeta".

A pesar de que Bosé utilizó su popularidad para dar mayor visibilidad a esta convocatoria y a que publicó que él estaría presente, finalmente el cantante no participó en la protesta del domingo en la capital española, a la que asistieron unas 2.500 personas.

El intérprete de "Amante bandido" ha pasado de héroe a villano desde el estallido de la pandemia de COVID-19 por su posicionamiento ideológico respecto a las medidas de precaución para frenar su avance. Así, ha declarado repetidamente que se trata de "la gran mentira de los gobiernos" y se refirió a una teoría conspirativa vinculada al desarrollo de una vacuna por parte de una alianza que cuenta con Bill Gates entre sus miembros.

Bosé señaló que Gates, al que llama "el eugenésico", habló en el pasado de la posibilidad de que las vacunas portasen microchips o nanobots para obtener información de toda la población mundial "con el fin solo de controlarla". "Y una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades", dijo.

Las críticas en su contra no se hicieron esperar y se han vuelto más encendidas en los últimos días, no solo por parte de voces anónimas, sino también de compañeros de profesión, como el cantautor Marwan, que lo acusó de llevar "meando fuera del tiesto demasiado tiempo". "Es importante no hacer ni puto caso a gente como él", insistía.

También el joven músico Luis Cepeda tuvo duras palabras contra él. "Acabas de perder el respeto que te tenía. Hay muchos artistas luchando por salir adelante y por que esto pase haciendo lo que podemos y respetando las medidas. Que tengas la vida resuelta no implica que te cargues todo por lo que lucha tu gremio", le recriminó.