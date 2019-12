Rosalía se olvida de la música española: esta es su lista de canciones del año

Rosalía, posando en el photocall de los Billboard Women in Music.

Hace apenas una semana una fan preguntaba a Rosalía cuándo iba a crear una lista de las canciones que le habían acompañado a lo largo de este 2019. Así, una de las artistas del año, que además ha sido la española más escuchada en Spotify a nivel mundial, ha preparado su propia playlist.

Desde el ritmo calmado de Frank Ocean al frenético grupo de hip hop alternativo BROCKHAMPTON; de lo último de Bon Iver al tema post mortem del rapero fallecido XXXTentacion. De esta manera, la artista que ha culminado este 2019 por todo lo alto, arrasando en los Latin Grammy y lanzando una colaboración con Travis Scott al borde de las campanadas, muestra al público las 30 canciones que más le han gustado este año 2019.

Es cuanto menos de extrañar cómo Rosalía, quien siempre ha predicado la importancia de la música española allá donde ha actuado, se haya olvidado de España. De hecho, de toda la lista de músicos únicamente destaca el artista puertorriqueño Anuel AA, en la que también cantan en español sus compatriotas Tainy y Ozuna.

Lista completa de Rosalía

End of the road (Murlo, Sinjin Hawke y Zora Jones)

Yoga (645AR y OLA RUNT)

Oh God (Kanye West)

He (Jai Paul)

Fear, Uncertainty, Doubt (Holly Herndon)

DHL (Frank Ocean)

Experience? (Nilüfer Yanya)

What I do? (ZaZa)

Psycho (Slowthai y Denzel Curry)

Wireheading (Barker)

Lark (Angel Olsen)

Monét Monét (Vegyn)

SUGAR (BROCKHAMPTON)

UGLY (XXXTENTACION)

What to do? (JACKBOYS y Don Toliver)

Love thy enemies (Future)

Poof (Pi'erre Bourne)

Receipts (Serpentwithfeet)

One call (Gunna)

Adicto (Tainy, Anuel AA y Ozuna)

Love (EJ Marais)

I'm not in love (Kelsey Lu)

Dino (Dinamarca)

U (Bon Iver)

Movies (Weyes Blood)

Serpent (TNGHT, Lunice y Hudson Mohawke)

Polycephaly (Doon Kanda)

Thousand eyes (FKA Twigs)

LAID-BACK (Coucou Chloe)

Last I heard (Them Yorke)

Love song (Lana del Rey)

First of 2018 002 (Vegyn)

You never were (Tim Hecker)