“Bésame el culo", Eminem carga contra Trump en su disco y la crítica le destroza

Que Eminem y Doland Trump no son los mejores amigos del mundo ya estaba más que claro. El rapero ha dedicado cada intervención de los últimos dos años ha sido casi en exclusiva para criticar al presidente de EEUU. Da igual que no tuviera disco en el mercado, Marshall Mathers -como se llama el artista realmente- se ha dedicado a cargar contra las políticas racistas y clasistas del republicano, y ahora se ha comprobado que todo era el calentamiento para lo que estaba por llegar, ya que su nuevo trabajo, Revival, es un arsenal de dardos e insultos hacia Trump.

El enganchón entre ambos viene de lejos. A finales de octubre de 2016, Eminem lanzaba un rap en el que criticaba a Trump, que por aquel entonces no había llegado a la Casa Blanca. Una canción de casi ocho minutos llamada Campaign Speech (Discurso de campaña) en el que atacaba sin piedad. La elección del republicano enfureció al rapero, que un año después y durante los premios BET llamó racista al ya presidente. "Mejor reconozcamos el trabajo de Obama / Porque ahora tenemos en la oficina a un kamikaze / Que probablemente provocará un holocausto nuclear", dijo también en la ceremonia.

Pero la guinda del pastel ha llegado con Revival, que está lleno de canciones que critica e insultan al líder de EEUU. La primera en salir, Framed, hablaba de meter a Ivanka Trump, la hija de Trump en el maletero del coche, y la llamaba “estúpida niña pequeña rubia”. Ese primer avance ya enfureció a los conservadores, que se habrán quedado a cuadros al escuchar el resto de cortes del nuevo álbum de Eminem. Por ejemplo Like Home, en la que tras llamar “ario” al presidente, dice que es “hora de enterrarlo”.

“Que se prepare para ser acusado / Todo el mundo en pie / Aquí es donde el terrorismo y el heroísmo se encuentran en las calles”, dice al comienzo de la canción. “Te quedas en Twitter, es una manera de desprenderte de tu odio, Nazi…. Mejor obtén la esvástica con tu nombre grabado, porque odio es todo lo que tienes… Vale la pena alimentarse del caos / Entonces eres básicamente Hitler”, continúa en la misma pista en la que también denuncia que “ya no se puede denunciar al Klan porque juegan al golf contigo”.

Los ataques siguen en Untouchable, otro de los cortes más políticos y cañeros del disco. Allí Eminem dice lo siguiente: “En un país que afirma que su fundación se basó en los ideales de EEUU / en el que sus nativos fueron asesinados / te hizo cantar esta estella llena de estrellas a un trozo de tela que representa ‘La tierra de los libres’ que para ser construida esclavizó a las personas”. Un grito a los ideales que el país siempre dice representar, pero que no fueron así en sus inicios, y que ahora han regresado a ese racismo y ese sentimiento de superioridad del hombre blanco. En la misma canción habla sobre el crecimiento de la xenofobia y la brutalidad policial contra los negros, a los que cree que desde el Gobierno se les aísla: “Espera, ¿por qué hay barrios de negros? / Porque América nos ha segregado, nos ha limitado a una zona / nos ha separado”.

Para el rapero, esos principios que hacían estar orgullosos a los americanos han desaparecido, como dice claramente en otro de sus versos más activistas, los que dice en Offended. “Bésame el trasero, mi conjunto de principios se han ido /Se fueron, pero hasta que logre que el presidente responda mi bolígrafo y mi lápiz son lanzadores de misiles / Y se los envío a Mitch McConnell / Tan maldito como Donald”, dice en la canción.

A la crítica no le gusta la política

El giro comprometido y cañero de Eminem no ha gustado a la crítica especializada. Las críticas políticas no han sido suficientes para lo que todos han considerado un álbum simplón y el peor de su carrera. En España la web especializada Jenesaispop le otorga una calificación de 3 sobre 10, y lo describe como “un ejercicio de oportunismo no disimilar a la reciente y muy comentada aparición de Eminem en los premios BET”. También apunta que Revival espanta por otras cosas: es el disco de un hombre que nos intenta convencer de que está “en mejor forma que nunca” pero que no puede evitar sonar a caricatura”.

En EEUU y Reino Unido no han sido mucho mejores. En Metacritic, web que recoge las críticas de los medios más prestigiosos y que con la música suelen ser muy benevolentes, el disco no pasa de un 50 sobre 100, pero los críticos de peso destrozan el esperado regreso del rapero. The Guardian le otorga un 4 sobre 10 y Los Ángeles Times sólo un 3. “Donde Jay-Z golpea con estilo y elegancia, Eminem lo hace con chatarra en Revival, su disco más torpe hasta la fecha. No son solo los chistes cursis y los juegos de palabras tontos, aunque esos son bastante malos”, apuntan.

Los ataques más fuertes los recibe de SputnikMusic, que lo deja claro: “no hay buenas canciones”. “Tampoco hay buenos momentos que hagan que merezca la pena escuchar alguna de las 18 canciones del disco. “No hay nada que sugiera que hay potencial, no hay invitados que hagan que merezca la pena escuchar a Eminem. No hay buenas letras, ni buena producción y no hay melodías”, zanjan.