Una turista devuelve un mármol robado del Foro romano que pintó con rotulador permanente

"Para Sam, te quiere Jess. Roma 2017". Una frase que bien podría rellenar la parte trasera de una tarjeta postal adquirida como recuerdo de un viaje a la Ciudad Eterna, pero que es noticia por aparecer en otro objeto: en una pieza de mármol probablemente extraída del Foro de la Antigua Roma. Un mensaje, además, firmado con rotulador permanente negro.

La dirección del Museo Nacional Romano se llevó una enorme sorpresa hace unos días al descubrir el contenido de un pesado paquete que había sido enviado desde Estados Unidos. Acompañando la vandalizada pieza histórica se había adjuntado una carta de explicación: una joven de nombre Jess pedía perdón "por ser una estadounidense tan estúpida" y por haberse llevado de la capital italiana algo que no era "legítimamente mío".

"Me siento fatal no solo por robar esta pieza del lugar que le corresponde sino también por haber escrito sobre ella", lamentaba en la citada misiva. "Ha sido un gran error por mi parte y solo ahora, como adulta, me doy cuenta del acto inconsciente y despreciable en el que incurrí". La turista americana explicaba que había tratado de eliminar las marcas de rotulador, pero no lo había logrado.

Este suceso se registra un mes después de que otra viajera, esta de nacionalidad canadiense, devolviese dos fragmentos de mosaico, dos trozos de un ánfora y otro de una pared de una domus que había robado en el yacimiento de Pompeya. "Era joven y estúpida. Quería tener un trozo de historia", explicó esta mujer, que se llamaba Nicole.

Según el periódico italiano Il Messaggero, el paquete que portaba el mármol -no se ha precisado el lugar exacto de donde fue extraído, pero todo apunta a que correspondería a los vestigios del Foro romano, el corazón del Imperio, y cuya procedencia serían las canteras de Asia Menor- fue enviado desde Atlanta, Georgia.

"Por el tono de la carta imaginamos que se trata de una mujer joven", ha señalado Stéphane Verger, director del Museo Nacional Romano. "En 2017 debió de venir a Roma y cogió ese fragmento de mármol para regalárselo a su novio. Me impactó precisamente porque es joven y ha entendido su equivocación".

La dirección del museo romano se pregunta si la aparición en los medios de comunicación del caso de Nicole, la ladrona de Pompeya, pudo haber influido en la decisión de Jess de devolver la pieza expoliada. "Quién sabe. El año 2020, diezmado por la pandemia del coronavirus, ha hecho reflexionar a la gente, además de remover conciencias. El hecho es que tres años después del robo, ella lo ha devuelto; es un gesto simbólico muy importante", ha señalado Verger.