El extraño método de Lady Gaga en 'La Casa Gucci': "Trabajé con tres animales para encontrar a Patrizia"

La Casa Gucci abre sus puertas para descifrar uno de los sucesos más truculentos en la historia de la industria de la moda: el asesinato en 1995 de Maurizio Gucci, nieto del fundador del imperio de la moda Gucci. Su exmujer Patrizia Reggiani, conocida como la "viuda negra de Italia", contrató a dos sicarios para acabar con su vida con la ayuda de su vidente. Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons y Salma Hayek comandan el espectacular reparto de una película de Ridley Scott que llegará a los cines españoles el próximo 26 de noviembre.

Todo el mundo está expectante por ver qué hace la diva de la música en su primera película desde Ha nacido una estrella. “Me comporté casi como una periodista porque Patrizia era una persona real. Pasé mucho tiempo documentándome, pero intenté no leer demasiadas cosas en las que se opinara sobre ella. Quería crear mi propia opinión sobre quién era en realidad”, explica Gaga durante la presentación en Londres de la película. “Creo que fue una mujer que se enamoró, que quería a Maurizio, lo que él significaba y cómo él la empoderó dentro del negocio familiar”. Reggiani salió de la cárcel en 2016 tras pasar 18 años encerrada.

Los métodos de la estrella fueron más allá de las entrevistas y los vídeos de archivo. Para encontrar la gestualidad del personaje, Lady Gaga confiesa que "trabajé con tres animales para encontrar al personaje". “Al principio de su vida era un gato doméstico. En la mitad de la historia era un zorro, así que estudié su forma de cazar y descubrí que eran muy juguetones. Para el final investigué a las panteras, porque pare el tercer acto ya se ha convertido en un gran felino. Vi un montón de vídeos para ver cómo cazaban las panteras”. Días antes Vogue publicaba una entrevista con la artista donde confesaba que había vivido como Reggiani durante un año y medio. “Hablé con acento durante nueve meses. Fuera de cámara, nunca paraba. Me quedé con ella”.

El reparto de 'La Casa Gucci'.

El hiperactivo Driver, que ha estrenado este año también Annette y El último duelo, se enfrentó al reto de interpretar a Maurizio Gucci desde otro punto de vista a su esposa en la ficción. “No sabía nada de la familia. Puedes investigar hasta cierto punto. Aprendí esto interpretando a personajes reales en otras películas. Te quedas con detalles que alimenten tu imaginación sobre ellos y descartas cosas que te hagan sentir que estás haciendo una imitación. A veces puede limitarte sentir que debes ser fiel a ciertas cosas del personaje”.

Para el actor, Maurizio se encuentra en un viaje de descubrimiento de quién se supone que tiene que ser. “Empieza queriendo ser abogado y sin ambiciones de formar parte del imperio de Gucci. Después es seducido por una criatura increíble, se enamora y se sale de su trayectoria. Hasta el final no encuentra su lugar, pero para entonces ya es demasiado tarde”. La Casa Gucci es el segundo proyecto en el que el dos veces nominado al Oscar trabaja para el director de Thelma y Louise. "Ridley rueda sus películas de una forma muy teatral, porque hay tantas cámaras que se te olvidan de que están ahí".

Salma Hayek interpreta a Pina Auriemma, íntima amiga y pitonisa de Reggiani. La mexicana no duda en sumarse a los halagos hacia Gaga, con la que comparte todas sus escenas en la película. “En cada toma te sorprende y te desafía. Me encanta su imaginación y valentía con las decisiones que toma en cada frase. Lo da todo y no tiene miedo a nada. He trabajado con actores brillantes, pero hay algo especial en ella. Me encanta que nunca sepas qué va a hacer a continuación. Trabajé con el zorro, con la pantera y con el gato”, bromea Hayek en referencia a la sorprendente inspiración de la neoyorquina.

La actriz de Eternals recuerda la primera vez que escuchó hablar del proyecto. “Soy muy amiga de Giannina [Facio, mujer de Ridley Scott desde el año 2000]. Vi como ella luchó por que se hiciera la película durante veinte años y por encontrar al guionista adecuado y a los actores perfectos para interpretar a Patrizia y Mauricio. Ella quería contar la historia de una mujer que quizás todo el mundo ve como una cazafortunas, pero que realmente amaba a este hombre”. Los veinte años no son una cifra al azar. La Casa Gucci es una adaptación del libro de Sara Gay Forden, publicado en 2001 e inédito en España.

Jeremy Irons, el encargado de interpretar a Rodolfo Gucci y padre de Adam Driver en la ficción, insiste en la pasión de Facio por la historia. Le decía a Ridley que “si quería que se quedara a su lado, hiciera la película”, bromea el actor que ya había trabajado con Scott en El reino de los cielos. “Yo leería la guía telefónica si él me lo pidiera”. Jared Leto cumplió con esta película su sueño de trabajar con el director. “Era la oportunidad de trabajar con uno de mis héroes. Todos tenemos estas películas con las que conectamos cuando somos jóvenes. Blade Runner ayudó a cambiar mi vida. No sé qué vi en ella, pero capturó mi imaginación y me ayudó a enamorarme del cine”.

La ilusión de trabajar con Scott impidió que el actor se sintiera intimidado por sus compañeros de escena. “No me paré a pensar en que iba a trabajar con Gaga, Adam Driver, Jeremy Irons, Al Pacino… Lo pienso ahora y me dan ganas de llevar un pañal. Fue un placer y estoy orgulloso de formar parte de este proyecto”.

La premiere de 'La Casa Gucci' en Londres.

En una de sus ya características transformaciones físicas, el ganador del Oscar por Dallas Buyers Club se pasaba seis horas al día en maquillaje y peluquería para convertirse en Paolo Gucci, la oveja negra de la familia. En la comparecencia ante la prensa, Leto intentó quitar hierro a sus famosos métodos. “Aproveché las seis horas de cada día de rodaje para trabajar en la vida interior del personaje. Si tienes una máscara, es insignificante si no la acompañas con una vida interior. Eso es lo más importante. Paolo es un personaje muy locuaz. Hubo algo de improvisación, así que era una buena oportunidad para concentrarme y meditar sobre el personaje. No quería decepcionar a nadie”.

Los grandes ausentes en la presentación en Londres han sido Al Pacino y el director Ridley Scott. A pesar de estar a punto de cumplir 84 años, el autor de Alien, el octavo pasajero estrenará este otoño dos películas: La casa Gucci y El último duelo, una mirada al movimiento #MeToo contada con diferentes puntos de vista como Rashomon, el clásico de Akira Kurosawa. Scott no pretende pisar el freno a corto plazo: a primeros de 2022 empezará a rodar Kitbag, una película para Apple TV+ sobre Napoleón Bonaparte con Joaquin Phoenix como protagonista.

